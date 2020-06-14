المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد

تحدث محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي عن التبرعات التي قدمها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية للنادي.

وكان مجلس إدارة الأهلي قرر رفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي ومخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي. ( اقرأ التفاصيل )

وقال عثمان عبر قناة الأهلي: "لجنة الحصر تحت إشراف نيابة الأموال العامة العليا وجدت أن خزينة الأهلي دخلها من تركي آل الشيخ حوالي 100 مليون و300 ألف جنيه من بينها 30 مليون مستحقة للنادي دفعها آل الشيخ نيابة عن أندية سعودية قامت باستعارة لاعبين من الأهلي بجانب مستحقات المشاركة في وديتي أتليتكو مدريد واعتزال فؤاد أنور".

وأوضح "التبرعات دخلت بشكل كاش أو عن طريق المدير التنفيذي للنادي وجزء منها في حسابات النادي في البنوك، وكل التبرعات التي حصل عليها الأهلي من تركي آل الشيخ مثبتة في محاضر مجلس الإدارة ووافقت عليها الجهة الإدارية".

وواصل "قدم تركي آل الشيخ مكافآت للاعبين والعمال والموظفين بعد التتويج بالدوري قيمتها حوالي 32 مليون جنيه عن طريق المدير المالي للفريق، وتم توزيعها بالدولار على اللاعبين بناء على توصية آل الشيخ نفسه".

ثم أضاف "مكافأة الدوري لا تعتبر تبرعات للنادي لأنها قُدمت من تركي ال الشيخ إلى اللاعبين مباشرة ولم تدخل خزينة الأهلي".

وأكمل "لجنة من نيابة الأموال العامة العليا قامت بدراسة كافة التبرعات والمكافآت التي دخلت النادي، ومكافآت تتويج الدوري كانت بندا ضمن 20 بندا ووجهت أسئلة إلى 3 لاعبين في هذا الشأن".

وعن خطوات الرئيس الشرفي السابق للأهلي، قال: "تركي آل الشيخ تقدم عبر محاميه ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ثم لحقه بلاغات أخرى".

وتابع "صدر حكم من محكمة جنح قصر النيل ببراءة رئيس النادي الأهلي من قبول تبرعات بالمخالفة للقانون، والحكم الصادر كان نهائيا ولا يجوز مناقشته أو الطعن عليه".

وانتقل عثمان للحديث عن حصول أعضاء مجلس إدارة الأهلي على ساعات كهدايا من الرئيس السابق للاتحاد العربي لكرة القدم.

وعن ذلك، قال: "لم يحصل كل أعضاء مجلس إدارة الأهلي على ساعات، قُدم للخطيب والعامري فاروق وخالد الدرندلي وخالد مرتجي هدايا على شكل ساعات خلال رحلتي عمل في الخليج، وهذا لا يُعيب الضيف ولكن يُعيب المضيف الذي يتحدث عنها".

وأتم "لائحة النادي الأهلي تقول إن أي هدية حصل عليها مسؤول في النادي تجاوزت قيمتها 500 جنيه يجب ردها للنادي، وتم تسليم هذه الساعات وإيداعها في خزينة النادي وعددها 9 ساعات".

رسالة من تركي

وكتب تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي رسالة عبر صفحته على "فيسبوك" عقب تصريحات المستشار القانوني السابق للنادي الأحمر.

وقال: "لن أدخل في مهاترات، وخلاصة القول يوجد قضاء مصري عادل يضع النقاط على الحروف، وفي النهاية أصبح هذا الباب مغلقا تماما وفي أنتظار رد القضاء والجهات المعنيه المحترمة, وحبي لمصر وقيادتها وشعبها المحترم لا نقاش فيه".

طالع أيضا

حقيقة إصابة جنش بـ فيروس كورونا

فرق الدرجة الثانية تُحدد مصير المسابقة

تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك

ماذا حدث لـ النني في عودة الدوري التركي

حسنية أغادير يرد على تقارير انتقال لاعبيه إلى الزمالك والأهلي