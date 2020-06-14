عودة برشلونة - عبقرية دنماركية وملك في طور التكوين.. وهل وجد سيتيين الحل في العزل؟

ربما يجادل البعض بأن كرة القدم عادت بالفعل في ملعب مايوركا، حيث سحق برشلونة أصحاب الأرض برباعية ممتعة كرويا، رغم الاختلاف حول صوت وشكل الجماهير غير الموجودة.

4 أهداف، 4 مسجلين مختلفين، برشلونة عاد لممارسة كرة القدم بعد شهور التوقف الإجباري بسبب كورونا، وبعيدا عن عظمة ليونيل ميسي المعتادة، ماذا رأينا في عودة البلاوجرانا؟

موقع سكواوكا وضع نقاطا هامة للحديث بعد فوز برشلونة العريض..

عبقرية دنماركية

الكثيرون اعتبروا صفقة ضم برشلونة لمارتن برايثوايت بعد إصابة عثمان ديمبيلي، صفقة متهورة لضم لاعب ليس على مستوى برشلونة، ولكن مع كل مشاركة يثبت الدنماركي أنه كان الصفقة الصحيحة للفريق.

لا نقول هنا أن برايثوايت من مهاجمي الصفوة، ولكنه يمتلك ما يشفع له باللعب على هذا المستوى، سرعة كبيرة ووعي تكتيكي ورغبة دائمة في الركض دون كرة.

يركض برايثوايت كثيرا نحو المساحات، على الأغلب لا يحصل على الكرة وفي مرات قليلة حصل عليها مثلما حدث في كرة الهدف الثاني بفضل عبقرية معتادة من ميسي.

وعندما أتت الكرة لبرايثوايت لم يعقد الأمور، تسديدة غير جميلة لكن التصدي لها مستحيل.

افتقد برشلونة كثيرا للاعب الذي يركض في المساحات دون كرة في الثلث الهجومي، ويبدو أن بساطة برايثوايت هي العبقرية التي افتقدها برشلونة.

ملك في طور التكوين

بالطبع الكل في كان في انتظار برشلونة وعودته من توقف كورونا الإجباري، ولكن مباراة الجولة 28 من الدوري الإسباني منحتنا مفاجأة سارة أخرى، تاكيفوسا كوبو.

الكل يعرف قصة كوبو، لاعب لا ماسيا الذي مُنع من اللعب بعد عقوبة فيفا لبرشلونة بمنعه من الانتقالات، فعاد لليابان حيث تألق ولمع ليقوم ريال مدريد بضمه، ثم إرساله في إعارة إلى مايوركا للحصول على الخبرات.

وأمام برشلونة، أثبت كوبو أنه يتطور، بالتأكيد كان أهم لاعبي مايوركا وأكثر من حاول منهم على المرمى.

يبدو أننا على مشارف رؤية ملك جديد في ملاعب الدوري الإسباني، إذا استمر صاحب الـ19 عاما في التطور بهذا الشكل.

أنطوان جريزمان.. ما المشكلة؟

بعكس برايثوايت، لا يبدو أنطوان جريزمان مرتاحا في قميص برشلونة.

لا يمكن اتهام الفرنسي بطل العالم أنه لا يعمل بجد، لأنه يقوم بهذا الأمر على أكمل وجه، يركض كثيرا ويدافع كثيرا ولكن، هل لهذا السبب دفع برشلونة 120 مليون يورو لضمه من أتليتكو مدريد؟

56 دقيقة من عدم التفاهم مع الفريق والتمريرات البعيدة والركض في المكان الخطأ، ربما يكون هذا عنوان ما قدمه جريزمان ضد مايوركا.

ولأن العمل الجاد وحده لا يكفي، حقق لويس سواريز بنصف لياقته تهديدا أكبر من جريزمان.

سيتيين وجد الحل؟

جزء من مشكلة كيكي سيتيين قبل توقف الدوري كانت غياب الوقت، لم يملك المدرب الذي خلف إرنستو فالفيردي الوقت الكافي لتدريب، وفهم ديناميكية الفريق.

لكن يبدو أن سيتيين استفاد كثيرا بفترة التوقف، برشلونة يبدو أقوى، وأكثر فعالية هجوميا، وأكثر صلابة على مستوى الدفاع.

هذه ثاني مرة خلال هذا الموسم يسجل برشلونة أكثر من مرتين خارج ملعبه، ولأول مرة يخرجون بشباك نظيفة في 2020 خارج الديار.

يبدو أن سيتيين وجد الحل، وعلى ريال مدريد وزين الدين زيدان الحذر وانتظار هدية صعبة لحصد لقب الدوري.

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