هالاند: لمسة اليد لا تحتسب إلا على دورتموند فقط

يعتقد إرلينج هالاند نجم دورتموند أن الحكام يقسون على فريقه خاصة فيما يتعلق باللعبات التي تلمس الكرة فيها يد أحد اللاعبين.

إيرلينج هولاند النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وقال النرويجي بعد فوز فريقه على فورتونا دوسلدورف بهدف يوم السبت في الدوري الألماني:"لم أر إعادة اللقطة بعد، لكن لدي شعور أن قاعدة لمسة اليد لا يعتد بها حاليا إلا ضدنا نحن".

ويقصد هالاند الهدف الملغي لزميله رافاييل جيريرو والذي عاد فيه الحكم للفيديو ليتبين أن الكرة لمست يد الأخير قبل دخولها شباك دوسلدورف.

وكاد دورتموند يحصل على ركلة جزاء أمام غريمه التقليدي بايرن ميونيخ في الشهر الماضي، حين فاز الأخير بهدف، لكن الحكم لم يحتسب شيئا بعدما سدد هالاند الكرة واصطدمت بيد جيروم بواتينج.

وفي المباراة التالية لدورتموند، ضد بادربورن، استقبل الأول ركلة جزاء بعد لمسة يد على لاعبه الألماني إيمري تشان.

وبات دورتموند قاب قوسين أو أدنى من خسارة الدوري في ظل حاجة بايرن لثلاث نقاط فقط من آخر 3 جولات في البطولة.

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