عمار حمدي: بيراميدز يرغب في ضمي وهذا موقفي

كشف عمار حمدي لاعب الأهلي المعار إلى نادي طلائع الجيش، رغبة نادي بيراميدز في التعاقد معه.

عمار حمدي النادي : طلائع الجيش بيراميدز الأهلي

وقال عمار حمدي: "الثنائي عمرو بسيوني -مدير التعاقدات في بيراميدز- وممدوح عيد -المدير التنفيذي- تحدث معي من أجل الانضمام لـ بيراميدز".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "الحديث معي في البداية كان قبل خروجي معارا لطلائع الجيش، وقتها كانت رغبة بيراميدز في ضمي معارا".

وتابع "والآن مسؤولو بيراميدز تحدثوا معي في الأيام القليلة الماضية ويرغبون في ضمي بشكل نهائي".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي شيء. رغبتي هي العودة لـ الأهلي والحصول على فرصتي، وفي حالة أنني لن أحصل على فرصة، سأُفضل الرحيل معارا داخل مصر".

وأردف "ولكن إذا وافق الأهلي على عرض بيراميدز ووافق على بيعي بشكل نهائي، فأنا تحت أمر النادي".

واستكمل "مسؤولو بيراميدز أخبروني أنهم سيتحدثون مع الأهلي، والأخير لم يتحدث معي حتى الآن عن أي شيء".

وكرر "رغبتي هي العودة للأهلي واللعب. لا أشترط اللعب كأساسي لأنه لا أحد يشترط على الأهلي ولكني فقط أرغب أن يكون لدي دورا مع الفريق".

عمار حمدي صاحب الـ 21 عاما انضم لـ الأهلي عام 2018 قادما من النصر للتعدين، ولم يشارك مع الفريق الأول ألا مرة وحيدة.

ولعب عمار حمدي معارا للاتحاد السكندري، وحاليا يلعب في صفوف طلائع الجيش.

وشارك عمار في 4 مباريات هذا الموسم مع طلائع الجيش، كما أنه كان عضوا في فريق منتخب مصر تحت 21 عاما الذي حصد اللقب الإفريقي وتأهل للأولمبياد.

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