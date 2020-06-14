أمير مرتضى: بند في عقد كارتيرون يتعلق بكأس العالم للأندية.. وبادر بتخفيض راتبه 50% عن آخر 4 أشهر

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك بعض بنود تجديد التعاقد مع الفرنسي باتريس كاتيرون.

الفرنسي جدد تعاقده لموسم آخر مع الأبيض بعدما حقق لقبي السوبر المحلي والإفريقي قبل توقف النشاط الرياضي.

وقال أمير مرتضى: "سياسة مجلس الإدارة هي وجود استقرار فني وبدأ من خلال جروس الذي استمر لنهاية عقده وكارتيرون ثاني مدرب يُكمل عقده للنهاية".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "النتائج وطريقة عمله تُوجت ببطولتين، نشعر معه بالراحة وهو أيضا وكذلك اللاعبين، المؤشرات الإيجابية جعلتنا نتمسك به للفترة المقبلة".

ورد على سببب تأخير تجديد التعاقد قائلا: "عقد كارتيرون ينتهي 30 يونيو، انتظرنا لمعرفة موعد بداية العقد الجديد ونهايته، سبب التأخير هو الانتظار لمعرفة موقف الموسم".

وواصل "كاتيرون جدد لموسم آخر وبزيادة 20% عن عقده السابق، ووضعنا كل الاحتمالات الممكن حدوثها في العقد".

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وأكمل "كارتيرون بادر بتخفيض 50% من راتبه في آخر 4 أشهر لأنه لم يعمل بشكل كامل في ظل توقف النشاط الرياضي دون تدخل منا".

وأردف "وضعنا بندا يتعلق بكأس العالم للأندية حال الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وكذلك بنود تحفيزية من أجل الفوز بكل المسابقات التي نشارك بها".

وأتم عن موقف الفرنسي من مستقبل الدوري المصري "هو يتعجب من عدم اتخاذ قرار بمستقبل الدوري من عدمه، من وجهة نظره أن الموسم الحالي محليا من الصعب استكماله بالمنطق وهو ما سيؤثر على الموسم المقبل من خلال ضغط المباريات، ما يجعل غير منطقيا استكمال الموسم الجاري".

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