وزير الرياضة: المناوشات بين الأهلي والزمالك لن تستمر.. لابد أن يكون هناك حدودا

تحدث أشرف صبحي وزير الرياضة عن المناوشات بين مسؤولي الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وقال أشرف صبحي: "المناوشات بين مسؤولي الأهلي والزمالك؟ هذا الوضع لن يستمر طويلا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "التصعيد ليس مناسبا ولابد أن يكون هناك حدودا".

وأتم "سواء حدث ذلك عن طريق الصلح أو غير الصلح، لابد أن يكون هناك حدودا".

وتبادل مسؤولو الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة التقدم ببلاغات للنائب العام ضد بعضهما البعض لأسباب مختلفة.

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