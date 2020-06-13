كارتيرون: فخور باستمراري مع الزمالك.. ورسالة لـ مرتضى والجماهير

السبت، 13 يونيو 2020 - 23:45

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

عبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على سعادته وفخره بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء.

وجدد كارتيرون عقده مع الزمالك لمدة سنة. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
في الجول يكشف تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك.. "بنود كورونا" وجلسة الصفقات رسميا – الزمالك يعلن تجديد عقد كارتيرون.. وتفاصيل التعاقد النجم الساحلي: لو هناك تفاوض مع كارتيرون لن نعلن إلا حال وجود إعلان رسمي النجم الساحلي يكشف لـ في الجول: أنباء تفاوضنا مع كارتيرون غير صحيحة

وقال كارتيرون: " سعيد وفخور باستمراري مع الزمالك، وأن أكون مديرا فنيا لهؤلاء اللاعبين".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "لاعبو الزمالك يلعبون لفريق كبير يتمتع بجماهير عظيمة عاشت معنا لحظات رائعة بالفوز بلقبين ونريد الاستمرار بنفس القوة".

وتابع " أود أن أشكر مرتضى منصور على منحي ثقة الاستمرار في عملي. أشكره لأن في مجال كرة القدم إذا لم يكن لديك القائد القوي فلن تحقق أي نتائج".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك أود أن أشكر أمير مرتضى منصور (المشرف على الكرة) على الجهد الكبير الذي نبذله معا يوميا، وكذلك أتوجه بالشكر لوكيلي يحيى علي الذي قام بعمل عظيم".

واستمر " أعد جماهير الزمالك ببذل قصارى جهدي لكي نكون في نفس المستوى ونحصد المزيد من الألقاب سويا".

وأتم "إلى الأمام يا زمالك".

باتريس كارتيرون تولى تدريب نادي الزمالك في شهر ديسمبر الماضي، خلفا لـ ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدرب الصربي الذي بدأ الموسم رفقة الفريق الأبيض.

صاحب الـ49 عاما قاد الزمالك في 20 مباراة. فاز في 12 لقاء، وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين.

المدرب الفرنسي قاد الزمالك للتتويج ببطولتي كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي في شهر فبراير الماضي.

طالع أيضا

حقيقة إصابة جنش بـ فيروس كورونا

فرق الدرجة الثانية تُحدد مصير المسابقة

تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك

ماذا حدث لـ النني في عودة الدوري التركي

حسنية أغادير يرد على تقارير انتقال لاعبيه إلى الزمالك والأهلي

في الدوري كارتيرون الزمالك مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
كارتيرون: فخور باستمراري مع الزمالك.. ورسالة لـ مرتضى والجماهير 9 دقيقة | مصر
ميرتينز التاريخي يقود نابولي لمواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا 39 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: جلسة خلال أيام لتجديد عقد أحمد مسعود 48 دقيقة | الدوري المصري
عودة الدوري التركي.. النني يشارك في خسارة تاسعة لـ بيشكتاش ساعة | أوروبا
بعد انتظار دام 109 يوما.. ميرتينز الهداف التاريخي لـ نابولي ساعة | أوروبا
لايف في الجول - إيهاب أمين: القيعي كان حاسما للانضمام للأهلي.. وأفضل الفوز بالدوري 2 ساعة | رياضات أخرى
مباشر في إسبانيا - مايوركا (0) (3) برشلونة.. جووووووووووول ألبا 2 ساعة | أوروبا
تشكيل برشلونة – ميسي أساسي وسواريز احتياطي أمام مايوركا 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون 2 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 3 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي 4 الأهلي لـ في الجول: 5 ملايين جنيه لـ مصطفى شوبير؟ حديث لا يقبله العقل والمنطق
قد ينال إعجابك