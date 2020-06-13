كارتيرون: فخور باستمراري مع الزمالك.. ورسالة لـ مرتضى والجماهير

عبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على سعادته وفخره بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء.

وجدد كارتيرون عقده مع الزمالك لمدة سنة. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون: " سعيد وفخور باستمراري مع الزمالك، وأن أكون مديرا فنيا لهؤلاء اللاعبين".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "لاعبو الزمالك يلعبون لفريق كبير يتمتع بجماهير عظيمة عاشت معنا لحظات رائعة بالفوز بلقبين ونريد الاستمرار بنفس القوة".

وتابع " أود أن أشكر مرتضى منصور على منحي ثقة الاستمرار في عملي. أشكره لأن في مجال كرة القدم إذا لم يكن لديك القائد القوي فلن تحقق أي نتائج".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك أود أن أشكر أمير مرتضى منصور (المشرف على الكرة) على الجهد الكبير الذي نبذله معا يوميا، وكذلك أتوجه بالشكر لوكيلي يحيى علي الذي قام بعمل عظيم".

واستمر " أعد جماهير الزمالك ببذل قصارى جهدي لكي نكون في نفس المستوى ونحصد المزيد من الألقاب سويا".

وأتم "إلى الأمام يا زمالك".

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باتريس كارتيرون تولى تدريب نادي الزمالك في شهر ديسمبر الماضي، خلفا لـ ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدرب الصربي الذي بدأ الموسم رفقة الفريق الأبيض.

صاحب الـ49 عاما قاد الزمالك في 20 مباراة. فاز في 12 لقاء، وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين.

المدرب الفرنسي قاد الزمالك للتتويج ببطولتي كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي في شهر فبراير الماضي.

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