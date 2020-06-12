الوحدة السعودي يرد عبر في الجول على أنباء رغبته في ضم أوناجم

نفى توفيق تونسي المشرف على الكرة بنادي الوحدة السعودي تقدم ناديه للزمالك بعرض رسمي للحصول على خدمات لاعبه محمد أوناجم.

وقال المشرف على الكرة بنادي الوحدة لـFilGoal.com: "لم نتقدم بأي عرض رسمي للزمالك لضم أوناجم".

وشدد "لا يوجد تفكير لدينا في التعاقد مع أوناجم خلال الفترة المقبلة".

وكانت إذاعة "مارس المغربية" زعمت اليوم الجمعة في تقرير لها أن الوحدة السعودي قدم للزمالك عرضا يساوي 5 ملايين و348 ألف دولار لضم أوناجم.

وأشار التقرير إلى أن مرتضى منصور رئيس الزمالك وافق على العرض على أن يدفع الوحدة المقابل المادي على 4 أقساط.

وتابع توفيق تونسي حديثه "كل ما ذُكر غير صصحيح لم نتحدث مع أحد حول ضم اللاعب وكل تلك الأنباء ما هي إلا شائعات".

يذكر أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك قد نفى في وقت سابق لـFilGoal.com تقدم أي ناد بعرض رسمي لضم أوناجم. (طالع التفاصيل)

ومن جانبه، أكد أوناجم في فيديو عبر إنستجرام بثه منذ أيام أنه تلقى عروضا للرحيل عن الزمالك، لكنه قال:"أنا مرتاح هنا ولا يوجد ما يدفعني للرحيل". (طالع تصريحات أوناجم كاملة)

وانضم أوناجم إلى الزمالك في الصيف الماضي بعقد يمتد إلى 2023.

وتوج اللاعب مع القلعة البيضاء بكأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

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