تقرير: فان دايك سيتجاوز صلاح ويصبح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 11:39

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول سيوقع عقدا جديدا مع ناديه يمتد إلى موسم 2024-2025 وسيجعله صاحب أعلى راتب في تاريخ الفريق الإنجليزي.

وأشارت صن إلى أن فان دايك (28 عاما)، وصيف ليونيل ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، سيوقع على العقد الجديد بعد أن يتوج ليفربول رسميا بلقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيحصل الهولندي، بموجب العقد الجديد، على راتب أسبوعي قدره 220 ألف جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة
30 عاما على تعادل مصر التاريخي مع هولندا في كأس العالم 1990 مواعيد مباريات الجمعة 12-6-2020 – عادت جنة كرة القدم مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد وكيفية الاجتماع بالأندية لتحديد مصير الدوري إبراهيم سعيد يكشف ما حدث بين التوأم وتسوبيل في غرفة الملابس

وبذلك سيتجاوز زميله محمد صلاح نجم مصر والذي يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني.

وكتبت صن أن باريس سان جيرمان بطل فرنسا أعرب لأفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي عن رغبته في التعاقد معه.

وأوضحت أن راتب اللاعب في باريس قد يصل إلى 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لكنها قالت إن فان دايك لم يفكر في الأمر.

ويستعد فان دايك وزملاؤه لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط فقط ليفوز باللقب رسميا لأول مرة منذ موسم 1989-1990.

ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن وصيفه وحامل اللقب مانشستر سيتي وللأخير مباراة مؤجلة.

وتتبقى 9 جولات على نهاية البطولة.

طالع أيضا

30 عاما على "عدالة السماء نزلت على استاد باليرمو"

مصدر في اتحاد الكرة يكشف تفاصيل الاجتماع بالأندية لحسم مصير الدوري

مواعيد مباريات الجمعة

إبراهيم سعيد يكشف ما حدث بين تسوبيل والتوأم في غرفة الملابس

لماذا يتمسك اتحاد الكرة باستكمال كأس مصر؟

4 رحلات في طريق فايلر إلى بيته

فان دايك ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
صحيفة إسبانية: رونالدو خرق قواعد السلامة برحلة قصيرة إلى البرتغال دقيقة | أوروبا
خطوة لعودة النشاط.. الاتحاد الجنوب إفريقي يسمح للأندية بالتدريب 21 دقيقة | إفريقيا
جارديان تكشف خطوة من أندية إنجلترا للتضامن مع جورج فلويد ساعة | أوروبا
إيتو: ميسي الأفضل في التاريخ.. عليه أن يلعب حتى سن الـ70 ساعة | أوروبا
حارس أرسنال: المركز الخامس قد يكفينا لبلوغ دوري أبطال أوروبا ساعة | أوروبا
تقرير: فان دايك سيتجاوز صلاح ويصبح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول 2 ساعة | أوروبا
30 عاما على تعادل مصر التاريخي مع هولندا في كأس العالم 1990 2 ساعة | في الجول كلاسيك
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد وكيفية الاجتماع بالأندية لتحديد مصير الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 2 مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 3 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون 4 فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 ملايين جنيه في 5 سنوات ولكن
قد ينال إعجابك