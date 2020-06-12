تقرير: فان دايك سيتجاوز صلاح ويصبح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول سيوقع عقدا جديدا مع ناديه يمتد إلى موسم 2024-2025 وسيجعله صاحب أعلى راتب في تاريخ الفريق الإنجليزي.

وأشارت صن إلى أن فان دايك (28 عاما)، وصيف ليونيل ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، سيوقع على العقد الجديد بعد أن يتوج ليفربول رسميا بلقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيحصل الهولندي، بموجب العقد الجديد، على راتب أسبوعي قدره 220 ألف جنيه إسترليني.

وبذلك سيتجاوز زميله محمد صلاح نجم مصر والذي يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني.

وكتبت صن أن باريس سان جيرمان بطل فرنسا أعرب لأفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي عن رغبته في التعاقد معه.

وأوضحت أن راتب اللاعب في باريس قد يصل إلى 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لكنها قالت إن فان دايك لم يفكر في الأمر.

ويستعد فان دايك وزملاؤه لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط فقط ليفوز باللقب رسميا لأول مرة منذ موسم 1989-1990.

ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن وصيفه وحامل اللقب مانشستر سيتي وللأخير مباراة مؤجلة.

وتتبقى 9 جولات على نهاية البطولة.

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