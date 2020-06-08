حوار – أوناجم: مُرتاح في الزمالك ولم أظهر قمة مستواي.. ورسائلي لطارق حامد وشيكابالا وبنشرقي وساسي

كشف محمد أوناجم النجم المغربي لنادي الزمالك، حقيقة تلقيه عروض للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

محمد أوناجم ظهر في لايف عبر تطبيق انستجرام، وتحدث خلاله عن ارتياحه مع الزمالك. وعلاقته مع زملائه في الفريق.

وقال أوناجم في تصريحات عبر لايف على انستجرام: "أنا مرتاح في الزمالك. لدي عقد ممتد مع الفريق وأملك علاقة محترمة مع إدارة النادي والمدرب".

وأضاف "أحترم النادي وإدارته ولا يوجد شيء يدفعني للرحيل في الفترة الحالية رغم وصول عروض بالفعل".

أوناجم كشف أيضا بأنه ليس راضيا عن مستواه مع الزمالك حتى الآن، فقال "لست راضيا بنسبة 100% عن مستواي مع الزمالك حتى الآن".

وأتبع "قضيت فترة إيجابية لكنني كان بقدوري تقديم ما هو أفضل على المستوى الشخصي وهذا ما أطمح له في الفترة المقبلة".

النجم المغربي أكمل "الجيد أنني تطورت قبل التوقف وسجلت هدفا في الترجي وكنت حاضرا في مباراة الإياب أمام حضور جماهيري كبير وصعب ونجحنا في التأهل من تونس".

صاحب الـ28 عاما تحدث أيضا عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، فقال عنه "الناس تأخذ صورة خاطئة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك. هو من أطيب الناس ودائم الإشادة بي وبأشرف بنشرقي ويعاملنا كلاعبين كبار".

واسترسل "كل هذه الأفكار عنه مغلوطة، وعصبيته أحيانا تكون بدافع الغيرة على الفريق لأنه لا يحب الخسارة".

اللاعب الدولي تحدث أيضا عن لاعبي الفريق فرجاني ساسي، وحازم إمام، وطارق حامد، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأشرف بنشرقي.

وقال أوناجم عن ساسي "فرجاني ساسي من أطيب خلق الله. كان أول من رحب بنا في الزمالك وأدخلنا في الأجواء للانسجام مع الفريق".

وعن حازم إمام وصورته بعد السوبر الإفريقي، قال "حازم إمام لم يكن يعرف أن العلامة التي أشار بها عقب لقاء السوبر هي رسالة لجماهير الوداد. كنا نلتقط الصورة ودخل حازم إمام معنا"

أما عن طارق حامد، فقال عنه "طارق حامد تظهر قيمته ودوره في كل مباراة. يملك شخصية رائعة في الملعب وخارجه، ووقف معنا في بداية فترتنا مع الزمالك. كان يساعدنا على التأقلم سريعا ودخول المجموعة".

ثم وجه رسالة أيضا إلى مواطنه أشرف بنشرقي قائلا "أقول لأشرف بنشرقي شكرا جدا لك. شكرا على مساعدته لي في مسيرتي وكان شرفا لي أن ألعب بجانبه".

وأتم أوناجم حديثه بكلمة أخيرة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، قائلا "شيكابالا لاعب كبير وصاحب مستوى رائع. دائما ما أحصل منه على النصائح لأتطور، ولي الشرف أنني لعبت بجانبه".

محمد أوناجم انضم لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري قادما من نادي الوداد البيضاوي المغربي.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك هذا الموسم في 22 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.

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