تقرير تركي: بشكتاش يقنع النني بالبقاء في اللحظة الأخيرة بعد ضغوط من أرسنال

في اللحظة الأخيرة، نجح فريق بشكتاش التركي في إقناع محمد النني لاعب الوسط المصري بإكمال الموسم معهم، وبعد ضغوطات من أرسنال.

وحسب صحيفة "aksam" التركية، فإن النني غير رأيه وقرر البقاء مع بشكتاش حتى نهاية الموسم الجاري في اللحظات الأخيرة، وذلك بعدما كان قد جمع متعلقاته الشخصية من النادي بالفعل تمهيدا للعودة إلى إنجلترا.

النني كان قد قرر جمع مستحقاته والعودة إلى ناديه الأصلي اعتراضا على عدم حصوله على مستحقاته، لكن بشكتاش دفع نصف مستحقات اللاعب الدولي، ثم تدخل أرسنال وأقنع اللاعب بالبقاء لنهاية الموسم مع بشكتاش.

حسب التقرير، فإن أرسنال هدد اللاعب بعاقبته بشكل قاسي إذا رفض الاستمرار مع بشكتاش، وأخبره بأنه إذا فعل ذلك، فلن يوافق على عرض أوليمبياكوس اليوناني الذي تواصل معه اللاعب للانتقال له في الموسم المقبل.

النني يقضي الموسم الجاري معارا إلى نادي بشكتاش التركي من أرسنال.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 28 مباراة. صنع فيهم هدفين.

ويعود الدوري التركي مساء اليوم الجمعة بعد توقف لقرابة الثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

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