تقرير تركي: بنشرقي يريد طرابزون سبور.. والزمالك يصارع لإبقائه

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 13:55

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - حرس الحدود - الدوري المصري

قالت صحيفة أكسام (أو المساء بالعربية) التركية إن أشرف بنشرقي نجم الزمالك يريد الانتقال إلى نادي طرابزون سبور التركي.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأشارت إلى أن الزمالك "يضغط كثيرا" للإبقاء على اللاعب المغربي البالغ عمره 25 عاما.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك قد نفى أن يكون ناديه تلقى عرضا للاستغناء عن اللاعب الأسبق للوداد المغربي.

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وقال أمير في تصريحات سابقة لـFilGoal.com:"بنشرقي لم يناقش مع الزمالك الرحيل".

وذلك ردا على تقارير تركية قالت إن طرابزون سبور يريد اللاعب الأسبق للانس الفرنسي والهلال السعودي.

وانتقل بنشرقي إلى الزمالك في الصيف الماضي وقدم أداء مميزا بالقميص الأبيض وفاز مع النادي بكأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي وبلغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوقفت كرة القدم في مصر منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا ولم يتضح بعد متى يمكن استئناف المباريات.

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