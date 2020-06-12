جارديان تكشف خطوة من أندية إنجلترا للتضامن مع جورج فلويد

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 12:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في بورنموث

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية عن خطوة جديدة، تنوي الأندية الإنجليزية تطبيقها، تضامنا مع جورج فلويد.

وحسب "جادريان" فإن الأندية الإنجليزية سترتدي قمصانا في الجولة المقبلة بدون أسماء على ظهر اللاعبين.

وستستبدل الأسماء بعبارة "Black Lives Matter" التي انتشرت تضامنا مع جورج فلويد، المواطن الأمريكي الذي قُتل على يد شرطي في ولاية مينيسوتا.

أخبار متعلقة
تقرير: فان دايك سيتجاوز صلاح ويصبح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول صلاح يغيب عن فوز ليفربول الساحق على بلاكبيرن وديا رسالة تحذيرية من الشرطة الإنجليزية لجماهير ليفربول وإيفرتون ليفربول إيكو: لفتة رائعة من صلاح يكشفها أحد مشجعي ليفربول

الدوري الإنجليزي يعود يوم 17 يونيو الجاري بعد توقف دام لثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

أول مباراة بعد استئناف المسابقة ستكون بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، ثم يلعب مانشستر سيتي مع أرسنال في نفس اليوم.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، ولا يتبقى له سوى 6 نقاط لحسم اللقب بشكل رسمي.

طالع أيضا

30 عاما على "عدالة السماء نزلت على استاد باليرمو"

مصدر في اتحاد الكرة يكشف تفاصيل الاجتماع بالأندية لحسم مصير الدوري

مواعيد مباريات الجمعة

إبراهيم سعيد يكشف ما حدث بين تسوبيل والتوأم في غرفة الملابس

لماذا يتمسك اتحاد الكرة باستكمال كأس مصر؟

4 رحلات في طريق فايلر إلى بيته

في إنجلترا مانشستر سيتي ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: بنشرقي يريد طرابزون سبور.. والزمالك يصارع لإبقائه 12 دقيقة | مصر
صحيفة إسبانية: رونالدو خرق قواعد السلامة برحلة قصيرة إلى البرتغال 28 دقيقة | أوروبا
خطوة لعودة النشاط.. الاتحاد الجنوب إفريقي يسمح للأندية بالتدريب 48 دقيقة | إفريقيا
جارديان تكشف خطوة من أندية إنجلترا للتضامن مع جورج فلويد ساعة | أوروبا
إيتو: ميسي الأفضل في التاريخ.. عليه أن يلعب حتى سن الـ70 ساعة | أوروبا
حارس أرسنال: المركز الخامس قد يكفينا لبلوغ دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | أوروبا
تقرير: فان دايك سيتجاوز صلاح ويصبح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول 2 ساعة | أوروبا
30 عاما على تعادل مصر التاريخي مع هولندا في كأس العالم 1990 2 ساعة | في الجول كلاسيك
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 2 مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 3 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون 4 فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 ملايين جنيه في 5 سنوات ولكن
قد ينال إعجابك