أمير مرتضى لـ في الجول: لم يتقدم أي فريق بعرض رسمي لضم أوناجم

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك وجود أي عرض لأي لاعب في فريقه بشكل عام ولمحمد أوناجم بشكل خاص.

وقال أمير مرتضى لـFilGoal.com: "لم يصل إلينا أي عروض رسمية من أي ناد لضم أي لاعب من الزمالك".

وشدد "والأمر ذاته ينطبق على التقارير المثارة حول وجود عرض من الوحدة السعودي لضم أوناجم، لم يصل إلينا أي شيء رسمي".

وكانت إذاعة "مارس المغربية" زعمت اليوم الجمعة في تقرير لها أن الوحدة السعودي قدم للزمالك عرضا يساوي 5 ملايين و348 ألف دولار لضم أوناجم.

وأشار التقرير إلى أن مرتضى منصور رئيس الزمالك وافق على العرض على أن يدفع الوحدة المقابل المادي على 4 أقساط.

وذكرت الإذاعة المغربية أن اقتناع المدرب دانيال كارينيو بقدرات أوناجم، لاعب الوداد السابق، يجعل الوحدة يلبي كل طلبات الزمالك للظفر باللاعب.

ومن جانبه، أكد أوناجم في فيديو عبر إنستجرام بثه منذ أيام أنه تلقى عروضا للرحيل عن الزمالك، لكنه قال:"أنا مرتاح هنا ولا يوجد ما يدفعني للرحيل". (طالع تصريحات أوناجم كاملة)

وانضم أوناجم إلى الزمالك في الصيف الماضي بعقد يمتد إلى 2023.

وتوج اللاعب مع القلعة البيضاء بكأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

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