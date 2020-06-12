تقرير مغربي: الوحدة السعودي يعرض 5 ملايين دولار لضم أوناجم من الزمالك

قالت إذاعة مارس المغربية إن نادي الوحدة السعودي قدم عرضا ماليا إلى الزمالك للحصول على اللاعب المغربي محمد أوناجم.

وكتبت أن الوحدة عرض 5 ملايين و348 ألف دولار لإقناع الزمالك بالاستغناء عن لاعبه البالغ عمره 28 عاما.

وزعمت الإذاعة أن مرتضى منصور رئيس الزمالك وافق على العرض على أن يدفع الوحدة القيمة في شكل 4 أقساط.

وكتبت أن اقتناع المدرب دانيال كارينيو بقدرات أوناجم، لاعب الوداد السابق، يجعل الوحدة يلبي كل طلبات الزمالك للظفر باللاعب.

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ومن جانبه، أكد أوناجم في فيديو عبر إنستجرام بثه منذ أيام أنه تلقى عروضا للرحيل عن الزمالك، لكنه قال:"أنا مرتاح هنا ولا يوجد ما يدفعني للرحيل". (طالع تصريحات أوناجم كاملة)

وانضم أوناجم إلى الزمالك في الصيف الماضي بعقد يمتد إلى 2023.

وتوج اللاعب مع القلعة البيضاء بكأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

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