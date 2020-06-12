خطوة لعودة النشاط.. الاتحاد الجنوب إفريقي يسمح للأندية بالتدريب

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 13:18

كتب : محمد عبد العظيم

الدوري الجنوب إفريقي

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي صباح اليوم الجمعة، حصوله على الضوء الأخضر من وزارة الرياضة والثقافة والفن بعودة النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة بعد أن توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد في بيانه الذي نٌشر على الموقع الرسمي، بأن الأندية تستطيع العودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة بشرط الالتزام باللوائح والإجراءات الوقائية التي فرضتها اللجنة الطبية بالاتحاد.

واشترط الاتحاد، تطهير ملاعب التدريبات بشكل يومي، وكذلك خضوع جميع الأفراد لفحص كورونا يوميا.

أخبار متعلقة
الخطيب يشارك في اجتماع لجنة أندية الاتحاد الإفريقي لبحث كيفية استكمال دوري الأبطال أحمد أحمد: هذا يوم رائع للكرة الإفريقية.. مصر دائما هي منزل كاف مصدر بـ اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على اقتراح "إلغاء الموسم المقبل".. ومصير المشاركات الإفريقية أبو ريدة يشيد بموافقة البرلمان على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعا بين اتحاد الكرة ولجنة الأندية المحترفة لتنسيق ووضع مواعيد عودة التدريبات بشكل رسمي، وكذلك استكمال مباريات الدوري.

كان الدوري الجنوب إفريقي قد توقف في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وما زال يتبقى 6 جولات في الدوري.

كايزر تشيفز يتصدره ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة وما زال له 8 مباريات بعد تأجيل مباراتين له، بينما يأتي ماميلودي صن داونز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ويتبقى له 9 مباريات. ثم يأتي كلا من سوبر سبورت وأورلاندو بايرتس في المركزين الثالث والرابع برصيد 40 نقطة.

طالع أيضا

30 عاما على "عدالة السماء نزلت على استاد باليرمو"

مصدر في اتحاد الكرة يكشف تفاصيل الاجتماع بالأندية لحسم مصير الدوري

مواعيد مباريات الجمعة

إبراهيم سعيد يكشف ما حدث بين تسوبيل والتوأم في غرفة الملابس

لماذا يتمسك اتحاد الكرة باستكمال كأس مصر؟

4 رحلات في طريق فايلر إلى بيته

كايزر تشيفز الدوري الجنوب إفريقي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فرق الدوري تُحدد مصيره – سموحة لـ في الجول: مع الاستئناف.. والأهلي يتوج في حالة الإلغاء 30 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: مصير شكرى نجيب يحدده الجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: لا يوجد توجه لإلغاء الدوري.. نواجه حرب شائعات ساعة | الدوري المصري
انتهت في ألمانيا - دوسلدورف 0 دورتموند 1.. الحسم يتأجل 2 ساعة | أوروبا
قائمة ريال مدريد - هازارد وأسينسيو وبيل يقودون الملكي.. وغياب فازكيز 2 ساعة | أوروبا
رسميا – الزمالك يعلن تجديد عقد كارتيرون.. وتفاصيل التعاقد 3 ساعة | الدوري المصري
حسنية أغادير يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع البركاوي وأوبيلا 3 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف كيف يفكر اتحاد الكرة في ملف استئناف الدوري 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون 2 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 3 فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 ملايين جنيه في 5 سنوات ولكن 4 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي
قد ينال إعجابك