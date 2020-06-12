خطوة لعودة النشاط.. الاتحاد الجنوب إفريقي يسمح للأندية بالتدريب

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي صباح اليوم الجمعة، حصوله على الضوء الأخضر من وزارة الرياضة والثقافة والفن بعودة النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة بعد أن توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد في بيانه الذي نٌشر على الموقع الرسمي، بأن الأندية تستطيع العودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة بشرط الالتزام باللوائح والإجراءات الوقائية التي فرضتها اللجنة الطبية بالاتحاد.

واشترط الاتحاد، تطهير ملاعب التدريبات بشكل يومي، وكذلك خضوع جميع الأفراد لفحص كورونا يوميا.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعا بين اتحاد الكرة ولجنة الأندية المحترفة لتنسيق ووضع مواعيد عودة التدريبات بشكل رسمي، وكذلك استكمال مباريات الدوري.

كان الدوري الجنوب إفريقي قد توقف في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وما زال يتبقى 6 جولات في الدوري.

كايزر تشيفز يتصدره ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة وما زال له 8 مباريات بعد تأجيل مباراتين له، بينما يأتي ماميلودي صن داونز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ويتبقى له 9 مباريات. ثم يأتي كلا من سوبر سبورت وأورلاندو بايرتس في المركزين الثالث والرابع برصيد 40 نقطة.

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