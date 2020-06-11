تقرير مغربي: هذه هي مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس، 11 يونيو 2020 - 11:12

كتب : FilGoal

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الأربعاء، كشف تقرير مغربي أن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

وقال تقرير جريدة المنتخب المغربية، إن الزمالك سيواجه الرجاء ذهابا يوم 4 سبتمبر، بينما يواجه الأهلي الوداد يوم 5 سبتمبر.

أما بالنسبة لمواجهتي الإياب المفترض إقامتهما على ملعب الأهلي والزمالك، فبحسب جريدة المنتخب ستقام مواجهة الأهلي والوداد يوم 11 سبتمبر والزمالك والرجاء يوم 12 سبتمبر.

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وحددت الجريدة يوم 25 سبتمبر لنهائي البطولة، على ملعب سيتحدد لاحقا بعد اعتذار ملعب جابومي بمدينة دوالا الكاميرونية.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن سيناريو لعب مباريات دوري الأبطال في سبتمبر، يبدو الأكثر واقعية.

وتوقف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية عند الدور نصف النهائي وأمام 3 فرق مصرية فرصة التتويج بلقب قاري.

وبلغ الزمالك والأهلي نصف نهائي دوري الأبطال، سيلعب الأول ضد الرجاء بينما يصطدم الثاني بالوداد.

وفي الكونفدرالية سيلعب بيراميدز ضد هورويا الغيني وإذا عبر للنهائي سيواجه نهضة بركان أو حسنية أغادير المغربيين.

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