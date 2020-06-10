خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، إصابة ابنته بفيروس كورونا.

واعتذر الغندور عن عدم الظهور في حلقة مساء اليوم الأربعاء من برنامج (زملكاوي) عبر قناة نادي الزمالك.

خالد الغندور كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك "أعتذر عن الظهور في الإعلام و البقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بكورونا وربنا يحفظ الجميع".

FilGoal.com يتمنى الشفاء العاجل لابنة نجم الزمالك السابق، ولكل مصابي كورونا في مصر والعالم.

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