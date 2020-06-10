كوميك بوك في الجول - بيكلز.. الكلب الذي أنقذ كأس العالم من الضياع الأبدي

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 17:31

كتب : أحمد العريان

بوبي مور يحتفل بكأس العالم مع الكلب بيكلز

لا يحق لأي شخص في العالم لمس كأس العالم إلا إن كان قد حصل وسبق عليه من قبل، أو أن يكون رئيسا لجمهورية.

هكذا هي قدسية كأس العالم حسب التقاليد المتبعة، لكننا لم نصل لتلك المرحلة حتى كان للبعض تضحياته وللصدفة دورها أيضا.

كأس العالم الذي بدأت فكرته عام 1930 على يد جول ريميه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والفيفا، مر بمواقف عديدة كادت لتعرضه للضياع.

البداية كانت مع قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939 ولم يكن وقتها قد أقيم إلا نسختين من البطولة وإيطاليا هي حاملة اللقب.

نسخة جويل ريميه من كأس العالم كادت تضيع للأبد، لولا تدخل القدر الذي وضع كلبا في الطريق لإنقاذها من الضياع، ولإنقاذ إنجلترا من إحراج عالمي.

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