الزمالك يقدم شكوى للجنة الإعلام ضد قناة الأهلي

تقدم نادي الزمالك ببلاغ إلى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد قناة نادي الزمالك.

وأعلن نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية، التقدم ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد "السفالة والانحطاط والقاذورات التي تتناولها قناة الأهلي واستضافتها أحد الأشخاص المأجورين للإساءة لنادي الزمالك ومجلس إدارته".

قناة الأهلي عرضت حلقة خاصة يوم الإثنين الماضي، استضافت فيها محسن حافظ المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، وهي المقصودة في بلاغ نادي الزمالك.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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