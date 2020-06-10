3 بلاغات جديدة من الخطيب للنائب العام ضد "تجاوزات رئيس الزمالك"

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 18:46

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الأهلي

تقدم المستشار القانوني للأهلي وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي بثلاثة بلاغات جديدة للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وأوضح الأهلي في بيانه الرسمي الذي صدر مساء اليوم الأربعاء أن "أن رئيس الزمالك اتخذ من قناة ناديه منصة إعلامية لمهاجمة النادي الأهلي ومسئوليه، وترديد اتهامات باطلة دون رادع، خاصة أنه دأب على تكرار هذه الإساءات".

وواصل البيان "طلب المستشار القانوني للأهلي خضوع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق ومحاسبته بالقانون، أسوة بكل أفراد الشعب المصري، خاصة أن تجاوزاته فاقت كل الحدود، ونفد صبر الجميع تجاه هذا التطاول غير المبرر والمستمر، في حماية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها رئيس نادي الزمالك".

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وأضاف "وكان النادي الأهلي ومجلس إدارته قد تقدم بعشرات البلاغات على مدى العامين الماضيين لإيقاف تجاوزات رئيس نادي الزمالك وتطاوله على الأهلي ورموزه عبر وسائل الإعلام، وما زالت هذه البلاغات حبيسة الأدراج حتى الآن ولم يتم البت فيها، نظرًا لأن رئيس الزمالك يحتمي بالحصانة البرلمانية، وهناك إصرار من مجلس النواب بشكل غير مفهوم على عدم رفع الحصانة لتنفيذ القانون بحق هذا المتجاوز، وخضوعه أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بنصوص القانون مثلما يحدث مع أفراد الشعب المصري".

وأتم البيان "لكن ولأن النادي الأهلي يحافظ على ثوابته التاريخية لا يزال يتمسك بسلك الطرق القانونية للحصول على حقوقه المشروعة، وهو ما دفع الكابتن محمود الخطيب إلى تقديم ثلاثة بلاغات جديدة اليوم، مدعومة بالمستندات التي تتضمن كل الإساءات التي جاءت على لسان رئيس الزمالك بحق الأهلي ومسئوليه".

يذكر أن الأهلي أرسل خطابين لاتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية قبل يومين وطالبهما بتحديد موقفيهما من شكواه ضد رئيس الزمالك.

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