الخطيب يشارك في اجتماع لجنة أندية الاتحاد الإفريقي لبحث كيفية استكمال دوري الأبطال
الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 17:41
كتب : أحمد الخولي
شارك محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي في اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي جرى ظهر اليوم الأربعاء.
ونُظم الاجتماع عبر خاصية (الفيديو كونفرانس) وذلك لمناقشة التوقيت المناسب لإقامة مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.
وأيضا لمناقشة مكان إقامة المباريات المتبقية من المسابقتين، بعد التوقف طوال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.
كما ناقشت اللجنة في الاجتماع كل السيناريوهات المطروحة لاستكمال المسابقتين، وهي رغبة أكيدة لدى الاتحاد الإفريقي والقائمين عليه.
وتطرقت لجنة الأندية أيضا إلى نظام مسابقات دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد، والموعد المناسب لانطلاق الأدوار الأولى من البطولتين.
واستقرت اللجنة على بعض التوصيات بخصوص كل ما سبق الإشارة إليه، وسيتم رفعها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة اللعبة وتحافظ عليها فنيا وتسويقيا.
ويلعب الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء المغربي.
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