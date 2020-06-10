الخطيب يشارك في اجتماع لجنة أندية الاتحاد الإفريقي لبحث كيفية استكمال دوري الأبطال

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 17:41

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - الأهلي - احتفالية الأهلي

شارك محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي في اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي جرى ظهر اليوم الأربعاء.

ونُظم الاجتماع عبر خاصية (الفيديو كونفرانس) وذلك لمناقشة التوقيت المناسب لإقامة مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأيضا لمناقشة مكان إقامة المباريات المتبقية من المسابقتين، بعد التوقف طوال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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كما ناقشت اللجنة في الاجتماع كل السيناريوهات المطروحة لاستكمال المسابقتين، وهي رغبة أكيدة لدى الاتحاد الإفريقي والقائمين عليه.

وتطرقت لجنة الأندية أيضا إلى نظام مسابقات دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد، والموعد المناسب لانطلاق الأدوار الأولى من البطولتين.

واستقرت اللجنة على بعض التوصيات بخصوص كل ما سبق الإشارة إليه، وسيتم رفعها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة اللعبة وتحافظ عليها فنيا وتسويقيا.

ويلعب الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء المغربي.

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الأهلي الاتحاد الإفريقي محمود الخطيب
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