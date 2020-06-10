من يقدر على بايرن؟ قتل أحلام فرانفكورت وتأهل لنهائي كأس ألمانيا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 22:39

كتب : رامي جمال

بايرن ميونيخ يحتفل بهدفه ضد فرانكفورت

تأهل بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا للعام الثاني على التوالي عقب تغلبه على ضيفه إنتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف اليوم الأربعاء.

واستضاف بايرن منافسه فرانفكورت في ملعبه آليانز آرينا.

وبذلك سيواجه بايرن نظيره باير ليفركوزن الذي فاز أمس الثلاثاء بثلاثية دون رد على ساربريكين.

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سجل أهداف المباراة إيفان بيريسيتش في الدقيقة 14 برأسية قوية إثر متابعته عرضية قادمة من توماس مولر.

وأدرك فرانكفورت التعادل عن طريق داني دا كوستا في الدقيقة 69 بعد متابعته كرة قادمة من الناحية اليسرى سددها مباشرة في الشباك.

لكن ما هي إلا خمس دقائق فقط إلا وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق البافاري عقب اللجوء لتقنية الفيديو بعد وجود شبهة تسلل.

وجاءت الكرة من ألفونسو ديفيز من الناحية اليسرى هيأها جوشوا كيميتش إلى ليفاندوفسكي الذي سددها بسهولة في الشباك.

ومنذ عودة النشاط الكروي في ألمانيا لم يعرف بايرن طعم الهزيمة بل فاز في كل مبارياته الستة التي خاضها بواقع خمسة في الدوري ولقاء وحيد في الكأس.

وأصبح ذلك النهائي هو الثاني على التوالي للفريق البافاري وسيكون الظهور رقم 24 له في المباراة النهائية.

ويعد بايرن هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس بواقع 19 مرة ويليه فيردر بريمن بست مرات.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين في الرابع من شهر يوليو المقبل.

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