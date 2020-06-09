بلال: هذا ما كنت سأفعله لو مكان السعيد وفتحي وإكرامي.. وسبب رفضي عرض الزمالك

كشف أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق عن قراراته التي كان سيتخذها لو كان في ذات موقف عبد الله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي.

وقال بلال عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "لو مكان السعيد لكنت قررت الاستمرار في الأهلي".

وأضاف "أما إكرامي فكنت سأتخذ ذات القرار بالرحيل".

وعن فتحي قال: "كنت سأستمر، فتحي عامله الأهلي كأحد أبنائه وليس كلاعب محترف جاء ليقضي عدة سنوات ثم يرحل عنه".

وشدد "فتحي لم يدر ملف تجديد تعاقده مع الأهلي بشكل جيد".

وعن هل عُرض عليه اللعب للزمالك أجاب بلال "نعم حدث ذلك وقت تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن مسؤولية النادي".

وأتم "لكنني رفضت لأنني أحد أبناء الأهلي وكان من الصعب اللعب لمنافس له".

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