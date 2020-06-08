الأهلي يطالب اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بتحديد موقفهما من شكواه ضد رئيس الزمالك
الإثنين، 08 يونيو 2020 - 21:23
كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي
أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابا لاتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقف الاتحاد بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهلي طوال الفترة الماضية ضد - ما وصفته - تجاوزات رئيس نادي الزمالك.
وكشفت إدارة الأهلي أنه لم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة.
وشددت إدارة النادي في خطابها على أن الأهلي نفد صبره تجاه ما يحدث من خروج عن كل قواعد الأخلاق الرياضية، وأن اتحاد الكرة لم يبت في الشكاوى المدعومة بالمستندات ولم يبرر أسباب ذلك لا شفاهية ولا كتابة.
وطلبت إدارة النادي ردا نهائيا إما بالبت في الشكاوى أو إعلان التنحي عن مناقشتها، وبعدها سيقوم الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها القوانين واللوائح الدولية، لإيقاف وردع رئيس نادي الزمالك الذي يتجاوز ويسب ويشتم ويخوض في الأعراض دون حسيبٍ أو رقيب.
وفي ذات السياق أرسلت إدارة النادي خطابًا مماثلا اليوم إلى اللجنة الأوليمبية المصرية لتحديد موقفها من شكاوى الأهلي التي تكررت عدة مرات طوال الشهور الماضية ضد رئيس نادي الزمالك.
وشدد إدارة الأهلي أن التجاوزات بعيدة عن كل قواعد الأخلاق والتي تهدم المجتمع المصري سواء بالألفاظ الخارجة التي تأتي على لسانه أو بالسب والاتهامات الباطلة التي يوزعها عبر وسائل الإعلام.
وطلب النادي من اللجنة الأوليمبية سرعة الرد والإفادة عن مصير شكواه ، تمهيدا لاتخاذ كل الإجراءات التصعيدية وفقا لما ينص عليه الميثاق الأوليمبي واللوائح الدولية.
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