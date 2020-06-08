الأهلي يطالب اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بتحديد موقفهما من شكواه ضد رئيس الزمالك

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 21:23

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

محمود الخطيب - الأهلي - احتفالية الأهلي

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابا لاتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقف الاتحاد بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهلي طوال الفترة الماضية ضد - ما وصفته - تجاوزات رئيس نادي الزمالك.

وكشفت إدارة الأهلي أنه لم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة.

وشددت إدارة النادي في خطابها على أن الأهلي نفد صبره تجاه ما يحدث من خروج عن كل قواعد الأخلاق الرياضية، وأن اتحاد الكرة لم يبت في الشكاوى المدعومة بالمستندات ولم يبرر أسباب ذلك لا شفاهية ولا كتابة.

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وطلبت إدارة النادي ردا نهائيا إما بالبت في الشكاوى أو إعلان التنحي عن مناقشتها، وبعدها سيقوم الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها القوانين واللوائح الدولية، لإيقاف وردع رئيس نادي الزمالك الذي يتجاوز ويسب ويشتم ويخوض في الأعراض دون حسيبٍ أو رقيب.

وفي ذات السياق أرسلت إدارة النادي خطابًا مماثلا اليوم إلى اللجنة الأوليمبية المصرية لتحديد موقفها من شكاوى الأهلي التي تكررت عدة مرات طوال الشهور الماضية ضد رئيس نادي الزمالك.

وشدد إدارة الأهلي أن التجاوزات بعيدة عن كل قواعد الأخلاق والتي تهدم المجتمع المصري سواء بالألفاظ الخارجة التي تأتي على لسانه أو بالسب والاتهامات الباطلة التي يوزعها عبر وسائل الإعلام.

وطلب النادي من اللجنة الأوليمبية سرعة الرد والإفادة عن مصير شكواه ، تمهيدا لاتخاذ كل الإجراءات التصعيدية وفقا لما ينص عليه الميثاق الأوليمبي واللوائح الدولية.

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