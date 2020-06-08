القيعي: نادي القرن؟ يقولون إن 7 أكبر من 9 ويعتقدون أن الـ12 دوري أفضل من 41 بطولة

تعجب عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في النادي الأهلي من الأزمات المثارة مؤخرا حول لقب نادي القرن الإفريقي.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي: "دائما ما يقولون إن 7 بطولات أكبر من 9 عندما يتحدثون عن لقب نادي القرن بداعي السخرية، وهم نفس الأشخاص الذين يعتقدون أن الـ12 بطولة للدوري أفضل من 41 لقب".

وأضاف "اختيار التصنيف في رياضة التنس يكون بشكل تراكمي والمصنف الأول ليس دائما ما يكون الأكثر إحرازا للألقاب، والأمر ذاته في الثانوية العامة الأول على الجمهورية يكون باحتساب نتائجه في كل المواد وليس في مادة واحدة فقط".

وأتم تصريحاته "لو كان الاتحاد الإفريقي حدد صاحب لقب نادي القرن عند وضع المعايير عام 1994 هو الأكثر حصولا على الألقاب لكان الأهلي قرر المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما كان ممتنعا عن المشاركة في البطولة وحرم الزمالك من المشاركة في البطولة بدلا منه وهو الوصيف وليس بطل الدوري وبالتالي لن يفوز بأي ألقاب".

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