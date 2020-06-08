جمال محمد علي: لم أتقدم بمقترح فردي للوزير.. ولا صعوبات في استكمال الكأس

نفى جمال محمد نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، تقدمه بأي مقترح فردي لوزير الرياضة.

وصرّح النائب عبر أون تايم سبورتس 2: "لم أقدم أي مقترح فردي لوزير الرياضة، كل مقترحاتي أقدّمها كتابيةً إلى اللجنة الخماسية ونناقشها جميعا، أما المقترحات التي تُرفَع للوزارة فتكون بواسطة عمرو الجنايني".

إصابات كورونا

وطمأن جمال محمد علي الجميع على صحة الموظفين المصابين بكورونا في اتحاد الكرة: "حالة الموظفين المصابين في اتحاد الكرة مستقرة، والأعراض خفيفة، هم يتماثلون للشفاء في منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى".

استئناف النشاط

وأفاد بشأن استكمال الدوري: "حتى الآن، الوقت يسمح لنا باستكمال المباريات المتبقية في الدوري المصري".

وأكمل: "لو حصلنا على الضوء الأخضر من الجهات السيادية باستئناف النشاط، فإننا سنبحث الأمر مع اللجنة الطبية الأكثر تخصصا منا في الشأن الطبي، كما سنراجع الأندية بالطبع لأنها مسؤولية على الجميع".

وشدد: "لا يوجد أي صعوبات في استكمال كأس مصر، لأن عدد المباريات قليل".

وعن حقيقة مقترح استكمال الدوري وإلغاء المقبل، أجاب في دهشة: "سمعت هذا الأمر، لكنها فكرة لم نتطرق إليها نهائيا في اللجنة الخماسية، لعلها اقتراح من أحد الخبراء في الإعلام، لكننا لم نتطرق لإلغاء الموسم المقبل".

اللائحة الجديدة

وتحول جمال محمد علي لمناقشة مسودة اللائحة الجديدة التي تعمل اللجنة على وضع بنودها.

وصرّح: "مسودة اللائحة الجديدة تضم 88 مادة مختلفة، منها 12 أو 13 مادة جديدة تماما، لا أعلم لماذا لا يتحدث عنها أحد رغم أهميتها، الشغل الشاغل للجميع هو الانتخابات فقط".

وأكمل: "هناك مادة جديدة اسمها حقوق الإنسان، للتصدي للهتافات العدائية ضد الأفراد التي تمس لونه أو بلده أو دينه، هي مادة أخلاقية مهمة تم إضافتها".

وواصل: "كذلك هناك مادة لتعزيز العلاقات الدولية، حتى لا تسبب الرياضة تنافرًا بين الشعوب وتقرّب وجهات النظر السياسية بين الدول".

وأضاف: "الرئاسة الشرفية للأندية تُمنَح من قبل مجلس الإدارة وتُعتمَد بواسطة الجمعية العمومية بناءً على خدمات جليلة يقدمها هذا الشخص للمؤسسة، إلا أن نوع هذه الخدمات غير محدد".

واعترف: "هناك خلاف مع فيفا حول عدد مقاعد المرأة في مجلس إدارة الاتحاد، يريدون 2 أو 3 أو أكثر، لكننا لا نملك كوادر نسائية عديدة مما يجعل الأمر صعبا".

وأتم: "كما نرغب في حسم مقعد النائب من خلال الانتخاب، حتى لا يتكرر ما حدث في المجلس بالدورتين السابقتين".

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