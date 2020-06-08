رسميا - الاتحاد الإيطالي يعلن موعد سوق الانتقالات الصيفية

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الموعد الجديد لسوق الانتقالات الصيفية بعد التغيير المفاجئ في الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأصبح من حق الأندية التعاقد مع اللاعبين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 5 أكتوبر المقبل.

وكان من المفترض أن يبدأ سوق الانتقالات الصيفية في 1 يوليو المقبل على أن ينتهي في 2 سبتمبر.

لكن جائحة فيروس كورونا تسبب في إيقاف الموسم لما يقرب من ثلاثة أشهر مما أثر على مواعيد انتهاء المسابقات.

ومن المقرر أن يستأنف الدوري الإيطالي الذي توقف في مارس الماضي، يوم 20 يونيو المقبل.

والمنافسة مشتعلة على اللقب ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب في آخر 8 مواسم، الترتيب بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف وبفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان الثالث وللأخير مباراة مؤجلة.

وستعود المباريات في إيطاليا بالكأس أولا، فيلعب يوفنتوس ضد ميلان في 12 يونيو بإياب الدور نصف النهائي، ويلعب نابولي ضد إنتر في 13 يونيو.

وأصدر الاتحاد الإيطالي قراره النهائي بشأن سوق الانتقالات ليصبح شهر واحد فقط من بداية سبتمبر وحتى 5 أكتوبر.

وربما يصبح لذلك تداعيات على سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقرر لها يوم 4 والانتهاء بنهاية الشهر.

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