أوبي ميكيل: لا أستبعد اللعب في مصر.. ولم أتوقع ما وصل إليه صديقي صلاح

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 23:19

كتب : FilGoal

جون أوبي ميكيل

رفض جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا السابق، استبعاد فكرة اللعب في الدوري المصري.

جون أوبي ميكيل

النادي : طرابزون سبور

أوبي ميكيل (33 عاما) يمتلك تجربة ناجحة في تشيلسي امتدت لـ 11 عاما، بالإضافة إلى 91 مباراة دولية مع النسور الخارقة.

وعند سؤاله عبر أون تايم سبورتس 2 عن إمكانية اللعب في الدوري المصري، أجاب ميكيل: "لا أستبعد أي شيء أبدا".

أخبار متعلقة
كادينا كوبي: عودة الجماهير للدوري الإسباني في يوليو ليكيب: سان جيرمان أبلغ تياجو سيلفا بعدم تجديد تعاقده تقرير: صلاح ضمن أغلى 10 لاعبين بالدوريات الكبرى.. أزمة كورونا ستغير من سوق الانتقالات بعد مشاجرة بينهما.. والدة نيمار تتسبب في إصابة صديقها بـ12 غرزة وتدخل الإسعاف والشرطة

وبرر: "هدفي هو الاستمرار في ممارسة كرة القدم، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة، لا أرفض أي عروض تقدَم لي، بل أدرسها جيدا وأستمع إليها حتى أتخذ القرار الصحيح".

أوبي ميكيل انفصل في مارس الماضي عن فريقه طرابزون سبور التركي، اعتراضا على استمرار النشاط وقتها رغم توقفه في أغلب دوريات العالم.

وتحول أوبي ميكيل للحديث عن زميله السابق محمد صلاح، الذي تقاطع معه في صفوف تشيلسي عام 2014.

وقال أوبي ميكيل: "عندما أتى صلاح إلى تشيلسي كان فتى صغيرا، لكنه امتلك شخصية لطيفة والجميع أحبوه، كان منضبطا للغاية".

وأضاف: "كنا صديقين مقربين يتحدثان كثيرا ونمزح كثيرا، كان صديقا جيدا".

وأكمل: "كنت مؤمنا بتطوره، لكن بصراحة لم أتخيل أنه سيصل إلى هذه الجودة التي هو عليها الآن، والفضل يعود إليه بالطبع".

وأتم: "حتى أكون صريحا، لا أعرف ما حدث له في تشيلسي، ربما لم تتح له الفرصة التي كان يحتاجها".

طالع أيضا

مصدر في الإسماعيلي: نفكر في لاعب الزمالك

الأهلي يرد على تقارير تقاضي نجل شوبير 5 ملايين

هل يفاوض الأهلي مهاجم حسنية أغادير؟

مدرب حراس الأهلي: التعادل هنا يعني كارثة

معجزة سان سيرو.. المباراة التي تدخل فيها رئيسا الكاميرون والأرجنتين

تقرير: إصابة صلاح بكدمة

جون أوبي ميكيل صلاح الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الزمالك ينتظر عودة ساسي لبدء مفاوضات تجديد تعاقده 12 دقيقة | الدوري المصري
جمعة: الأهلي كرّم عاشور ولم يظلمه.. ولاعب الكرة ليس موظفا 23 دقيقة | مصر
أوبي ميكيل: لا أستبعد اللعب في مصر.. ولم أتوقع ما وصل إليه صديقي صلاح 49 دقيقة | إفريقيا
جمال محمد علي: لم أتقدم بمقترح فردي للوزير.. ولا صعوبات في استكمال الكأس ساعة | مصر
القيعي: نادي القرن؟ يقولون إن 7 أكبر من 9 ويعتقدون أن الـ12 دوري أفضل من 41 بطولة ساعة | الدوري المصري
كادينا كوبي: عودة الجماهير للدوري الإسباني في يوليو ساعة | أوروبا
ليكيب: سان جيرمان أبلغ تياجو سيلفا بعدم تجديد تعاقده 2 ساعة | أوروبا
الأهلي يطالب اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بتحديد موقفهما من شكواه ضد رئيس الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك