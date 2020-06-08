أوبي ميكيل: لا أستبعد اللعب في مصر.. ولم أتوقع ما وصل إليه صديقي صلاح

رفض جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا السابق، استبعاد فكرة اللعب في الدوري المصري.

جون أوبي ميكيل النادي : طرابزون سبور

أوبي ميكيل (33 عاما) يمتلك تجربة ناجحة في تشيلسي امتدت لـ 11 عاما، بالإضافة إلى 91 مباراة دولية مع النسور الخارقة.

وعند سؤاله عبر أون تايم سبورتس 2 عن إمكانية اللعب في الدوري المصري، أجاب ميكيل: "لا أستبعد أي شيء أبدا".

وبرر: "هدفي هو الاستمرار في ممارسة كرة القدم، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة، لا أرفض أي عروض تقدَم لي، بل أدرسها جيدا وأستمع إليها حتى أتخذ القرار الصحيح".

أوبي ميكيل انفصل في مارس الماضي عن فريقه طرابزون سبور التركي، اعتراضا على استمرار النشاط وقتها رغم توقفه في أغلب دوريات العالم.

وتحول أوبي ميكيل للحديث عن زميله السابق محمد صلاح، الذي تقاطع معه في صفوف تشيلسي عام 2014.

وقال أوبي ميكيل: "عندما أتى صلاح إلى تشيلسي كان فتى صغيرا، لكنه امتلك شخصية لطيفة والجميع أحبوه، كان منضبطا للغاية".

وأضاف: "كنا صديقين مقربين يتحدثان كثيرا ونمزح كثيرا، كان صديقا جيدا".

وأكمل: "كنت مؤمنا بتطوره، لكن بصراحة لم أتخيل أنه سيصل إلى هذه الجودة التي هو عليها الآن، والفضل يعود إليه بالطبع".

وأتم: "حتى أكون صريحا، لا أعرف ما حدث له في تشيلسي، ربما لم تتح له الفرصة التي كان يحتاجها".

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