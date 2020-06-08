تقرير: صلاح ضمن أغلى 10 لاعبين بالدوريات الكبرى.. أزمة كورونا ستغير من سوق الانتقالات

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 20:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في بورنموث

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر في قائمة أغلى 10 لاعبين بالدوريات الخمس الكبرى.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية من مرصد كرة القدم التقديرات في أحدث تقرير نصف سنوي لعام 2020 والذي يتضمن أفضل 20 لاعبا من حيث القيمة المالية بالدوريات الخمس الكبرى، مع توقعات بتأثير سلبي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويأتي محمد صلاح في المركز السادس بقيمة مالية تقدر بـ 129.2 مليون جنيه استرليني.

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أما كيليان مبابي فتى باريس سان جيرمان الذهبي فيتربع على القمة بفارق كبير عن منافسيه بقيمة تقدر بـ 231.1 مليون جنيه استرليني.

وارتفعت قيمة جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند ليصبح ثالث أغلى لاعب بقيمة 159.7 مليون جنيه استرليني.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين كالآتي:

- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بقيمة 231.1 مليون استرليني

- رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي بقيمة 173.6 مليون استرليني

- جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند بقيمة 159.7 مليون استرليني.

- ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول بقيمة 152.6 مليون استرليني

- ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بقيمة 135.8 مليون استرليني

- محمد صلاح لاعب ليفربول بقيمة 129.2 مليون استرليني

- ساديو ماني لاعب ليفربول بقيمة 124.1 مليون استرليني

- أنطوان جريزمان لاعب برشلونة بقيمة 121.6 مليون استرليني

- ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ بقيمة 119 مليون استرليني

- هاري كين لاعب توتنام بقيمة 105.8 مليون استرليني

وكشف تقرير شبكة سكاي سبورتس أن سوق الانتقالات سيتأثر كثيرا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال داميا كومولي مدير الكرة السابق بتوتنام وليفربول: "ثلاثة أندية فقط في الدوري الإنجليزي يمكنها تحمل تكاليف التعاقد مع اللاعبين هذا الصيف".

وشدد "بسبب أزمة فيروس كورونا كل شيء سيتغير، سنكون في وضع لم نشهده من قبل".

وأتم تصريحاته "للمرة الأولى على المستوى العالمي، سنرى أندية تتبادل لاعبين مثلما كانوا يفعلوا في إيطاليا، مع لاعب واحد أو اثنين يسيران في اتجاه واحد وقليل من المال لينتقل لاعب آخر إلى الفريق الثاني، كما أننا سنشهد العديد من الإعارات".

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محمد صلاح ليفربول أغلى لاعبين في العالم فيروس كورونا
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