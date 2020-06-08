كادينا كوبي: عودة الجماهير للدوري الإسباني في يوليو

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 22:18

كتب : FilGoal

مارسيلو - ريال مدريد - برشلونة

أفادت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أن عودة الجماهير لمدرجات كرة القدم خيار مطروح في إسبانيا.

وذكرت الإذاعة أن الخطوة لو تمت، فإنها لن تكون قبل شهر يوليو المقبل، وستشمل مباريات دوريات كرة القدم وكرة السلة المحترفة.

المدرجات لن تمتلئ بالطبع بسعة كاملة، وإنما بنسبة 30% حال إقرار الأمر.

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ويُنتظَر أن تنتقل حالة الطوارئ في إسبانيا إلى "المرحلة 3" مع انخفاض الحالات المصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

حتى اللحظة لا تزال عدة مناطق في "المرحلة 2"، مثل مدريد، وبرشلونة، وفالنسيا، وهي مرحلة لا تسمح بحضور الجماهير في المدرجات.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن الأندية سترحب بقرارٍ مماثل، لكنه سيضر فريقي ريال مدريد وليفانتي.

الثنائي السابق ذكره قرر تغيير ملعبه استنادًا على حقيقة عدم حضور جماهير في الجولات الـ11 المتبقية، تزامنًا مع تجديد ملعبيهما الرئيسين.

ريال مدريد على سبيل المثال، سيخوض مبارياته في ألفريدو دي ستيفانو القابع في مدينته الرياضية، والذي لا يسع لأكثر من 6 آلاف متفرج.

وعرفت إسبانيا إصابة 48 شخصا فقط في آخر 24 ساعة، ووفاة 56 فردا طوال الأسبوع الفائت، في انخفاض ملحوظ لتفشي الوباء الذي تسبب في وفاة أكثر من 27 ألف شخص في أنحاء إسبانيا.

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