مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن جلسة تجمعه بباتريس كارتيرون المدير الفني وجهازه المعاون من أجل التجديد يوم السبت المقبل.

وقال مرتضى منصور عبر قناة النادي: "اطمئن جماهير الزمالك لديكم أسد عندما يزأر يدخل الجميع للجحور، ما يحدث الآن لم يهز مني شعرة، افرحوا واطمئنوا"

وتابع "النهاردة يوم جميل وذكرى جميلة تولي سيادة الرئيس السيسي، وفي مثل هذه الأيام تولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك".

وعن أبرز قراراته كشف رئيس الزمالك "أقول لكل اللاعبين في مختلف الألعاب بالنادي، من له مستحقات صغيرة سيتم التواصل معكم يوم السبت لاستلامها".

وتابع "سيتم التواصل عن طريق إداري كل فريق من أجل استلام الشيكات منعا للتكدس".

وأعلن منصور "استقبل يوم السبت كارتيرون وجهازه المعاون من أجل التجديد في الواحدة ظهرا".

وتوجه مرتضى منصور بالأسئلة إلى الأهلي:

وقال مرتضى: "يا أستاذ محمود الخطيب أنت رجل عظيم ونشرت بيانات وعدلي القيعي والمنيسي قالوا لي (إيه اللي حشرك) وبيانكم ضدي كشف أنني سبب في كورونا واللي بيحصل في ليبيا".

وأوضح "ما يجعلني أتحدث أنكم قلتم أنني كاذب، وعضو مجلسكم قال أنا لا أقصد زملائي في المجلس أقصد الزمالك".

وشدد "المنيسي والقيعي يتسائلان، هل حصل الزمالك على إذن بالهدايا من تركي آل الشيخ؟ نعم حتى ما يقدم من مرتضى منصور يكون بإذن".

ووجه مرتضى منصور أسئلته "أرجوك لا تجعلني أتوه يا خطيب، حملت حقيبة بها أموال أنت ومرجان مدير النادي من مقر إقامة تركي آل الشيخ.. هل هذا حدث أم أنا أكذب؟".

وأضاف رئيس الزمالك "لم أتهمك بشيء، سألتك هل حصلت أنت ومجلسك على هدايا وتم بيعها إن لم يحدث وأظهرتهم سأعتذر لك".

وتسائل منصور "من يحمي الأهلي؟ لماذا تم التعامل مع الزمالك بتلك الصورة عندما تم الحجز على أرصدة النادي بينما الأهلي تم السماح له بتحويل المبالغ على حساب مجلة النادي؟".

وواصل حديثه "قلت لك أنك جلست مع الشناوي قبل مباراة هامة بثلاثة أيام في وجود تركي آل الشيخ للتفاوض على ضمه وبعدها ترك 3 أهداف، إن لم يحدث جاوبني، لكن أين الخطأ".

وأتم تصريحاته "كيف تتحدثون عن الأخلاق؟ أنا أسد قام بإخلاء مدرج كامل لأنه تم سبك أنت وصالح سليم وفعلت ذلك بمفردي".

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