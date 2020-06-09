عبد الحفيظ: الدوري توقف وقت الثورة 3 شهور ولم يطلب أحد إلغاء المسابقة لأن الزمالك كان المتصدر

تعجب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي من المطالبات بإلغاء الدوري المصري هذا الموسم بحجة عدم وجود وقت كافي لاستكمال المسابقة.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "وقت ثورة 2011 توقف الدوري في شهر يناير وعاد منتصف أبريل ولكن لم يتحدث وقتها أحد عن فكرة إلغاء المسابقة لأن الزمالك كان متصدرا بفارق 6 نقاط".

وأضاف "هناك أشخاص تحارب من أجل إلغاء مسابقة الدوري في كرة القدم ولا تريد إلغاء دوري كرة السلة أو اليد لأن موقفهم في المسابقة أفضل".

وأكمل "من يقول يجب إلغاء الدوري لعدم مقدرة الأندية على تحمل النفقات وعقود اللاعبين واستكمال الكأس لأن مبارياته أقل لا يعرف أن استكمال الكأس يعني استكمال الموسم وبالتالي ستدفع الأندية قيمة عقود اللاعبين بالكامل".

وأتم تصريحاته "يجب أن يستكمل الموسم الحالي ومن ثم تحديد شكل مختلف للموسم المقبل على سبيل المثال يُلعب دوري من مجموعتين".

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