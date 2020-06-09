عبد الحفيظ: أزمتنا مع الزمالك بسبب تقليده لألقابنا.. يتحدثون عن نادي القرن لأن الأهلي فاز به

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 01:12

كتب : FilGoal

الزمالك - لافتات نادي القرن الحقيقي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن أزمة ناديه الحالية مع غريمه التقليدي الزمالك تأتي بسبب تقليده لألقاب النادي الأحمر.

وتحدث عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي التليفزيونية "أزمتنا مع الزمالك أنه دائما ينظر للأهلي ويحاول نقل جميع شعاراته".

وأوضح "الأهلي تأسس في 1907 لمقاومة الاحتلال الإنجليزي فكتب الزمالك على لافتة إنه نادي الوطنية والكرامة".

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وأضاف "نقول إن الأهلي نادي المبادئ فيقولون نحن نادي المبادئ، الأهلي يحصل على لقب نادي القرن فيضع عبارة الزمالك نادي القرن الحقيقي على بوابة النادي".

وشدد عبد الحفيظ "في آخر 20 سنة إذا تم استبعاد الأهلي والترجي ومازيمبي سيكون الوداد هو نادي القرن وليس الزمالك، ولن يتحدث الزمالك وقتها ويقول لماذا الوداد هو نادي القرن رغم أنه حصل على بطولتين قاريتين فقط ونحن حصلنا على 4 بطولات قارية".

وأتم "لكن يتحدثون الآن عن نادي القرن لأنه لقب الأهلي وليس لقب أي ناد آخر".

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