عبد الحفيظ: الأهلي لم يطلب مبادلة أجايي بـ أحمد الشناوي.. ولن أكون مثل صالح سليم والبطل

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي طلب ناديه مبادلة جونيور أجايي بحارس الزمالك أحمد الشناوي.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "لم نطلب مبادلة المهاجم النيجيري جونيور أجايي بحارس مرمى الزمالك أحمد الشناوي".

وأضاف "لا يجب أن نصدق كل ما يقوله أمير مرتضى منصور فهو قال في وقت سابق إنه كان لاعب كرة ولكنه لم يمارس كرة القدم".

وكان أحمد مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أشار في وقت سابق عن طلب الأهلي مبادلة أجايي بالحارس أحمد الشناوي الذي يلعب حاليا مع بيراميدز.

سيد عبد الحفيظ انتقل للحديث عن من يريده أن يكون مثل الراحلين صالح سليم وثابت البطل قائلا: "بالتأكيد لن أكون مثل صالح سليم وطارق سليم وثابت البطل وهم أساطير جلسوا على مقعد مدير الكرة في الأهلي".

وأتم تصريحاته "لأن هؤلاء الأساطير الكبار كانوا يتعاملون وقتها مع شخصيات تختلف تماما عن الشخصيات الموجودة في الوسط الكروي المصري في الوقت الحالي".

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