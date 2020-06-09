عبد الحفيظ: المشهد الأخير لـ عاشور مع الأهلي لم يكن في أحسن صورة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

وصول لاعبي الأهلي إلى استاد القاهرة لمباراة الزمالك - حسام عاشور

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن المشهد الأخير لحسام عاشور قائد الفريق مع النادي الأحمر لم يكن في أفضل صورة.

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "عند دراسة ملف تجديد الكبار في الفريق كان عاشور أكثر من سانده النادي نظرا لعدم رغبة الجهاز الفني في استمراره وذلك تقديرا لما قدمه من تاريخ كبير مع الأهلي".

وأضاف "وهذا على عكس الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان الذي كانت هناك رغبة فنية لاستمرارهم لذلك قدم له النادي الكثير من الاستثناءات".

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وأكمل "حسام عاشور صنع تاريخا كبيرا مع الأهلي وعلى المستوى السلوكي كان أكثر من ملتزم، ولكن المشهد الأخير بالنسبة له لم يكن في أفضل صورة".

وشدد " أتقبل أن يطلب لاعب من الأهلي طلبات إضافية بحكم حبه للنادي وبحكم ما قدمه للفريق ولكن لا أتقبل تماما أن يحاول لاعب لي ذراع الأهلي".

وأتم تصريحاته "في النهاية نكن كل حب واحترام لهذا الرباعي والأمور تحسم بحسب وجهات النظر المختلفة بين النادي واللاعب".

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