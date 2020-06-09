سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل تعاقد مصطفى شوبير

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تفاصيل تعاقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة ناديه التليفزيونية: "قيمة تعاقد مصطفى شوبير في الموسم الماضي 300 ألف جنيه بالضرائب والموسم الحالي وصل ذلك الرقم لـ450 ألفا".

وأضاف "وفي آخر موسم له مع الأهلي سيصل عقده لمليون و750 ألف جنيه حينما يكون عمره 24 عاما".

وشدد "هذا نفس ما حدث مع محمد هاني وعمار حمدي، ومن الوارد تعديل تعاقد مصطفى طبقا للأسعار الحالية".

وعن قيد مصطفى شوبير إفريقيا قال عبد الحفيظ: "اتفقت مع المدرب ريني فايلر أن المكان الأخير في القائمة يكون لعمار حمدي أو محمد عبد المنعم ولكن في النهاية تمت إعارتهما لذا تم قيده".

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