خبر في الجول – الزمالك ينتظر عودة ساسي لبدء مفاوضات تجديد تعاقده

ينتظر الزمالك عودة لاعبه فرجاني ساسي من تونس عقب فتح الطيران بين البلدين لبدء المفاوضات معه لتجديد تعاقده.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يرغب في استغلال تصريح ساسي مؤخرا بشعوره بالراحة في النادي ببدء التفاوض معه مبكرا ليضمن بقائه ضمن صفوفه ولمعرفة طلباته بشأن البقاء.

يأتي ذلك أيضا ضمن إطار خطة الزمالك في تمديد عقود لاعبيه قبل فترة كبيرة من نهايتها ليحدد مصيرهم وتصبح عملية التفاوض أسهل.

وانضم ساسي للزمالك قادما من النص السعودي في صيف عام 2018 وبعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وشارك ساسي مع الزمالك في 62 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 8 آخرين.

وتوج ساسي مع الزمالك بكل من كأس مصر والسوبر المصري والإفريقي والكونفدرالية الإفريقية.

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