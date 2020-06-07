كلوب: لو احتفلنا باللقب الموسم المقبل واعتقد الناس أننا مجانين لن نهتم

الأحد، 07 يونيو 2020 - 13:06

كتب : FilGoal

كلوب - ليفربول

لا يهتم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول برأي الناس لو احتفل فريقه بلقب دوري هذا الموسم خلال الموسم المقبل، بسبب ما يمر به العالم حاليا.

ويتصدر زملاء محمد صلاح البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "لم نتوج باللقب بعد، نعلم اننا قريبون، ونحتاج لست نقاط".

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وأضاف "عندما تعود الحياة لطبيعتها سنحتفل مع الجماهير باللقب بالطريقة التي نحبها".

وأردف "عندما نحصد الكأس ويكون معنا سنتجول به في المدينة، ولن أهتم لو قال الناس إننا مجانين حين نحتفل بلقب دوري هذا العام خلال الموسم المقبل".

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد موعد عودة الدوري في أنجلترا وإيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان.

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