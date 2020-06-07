مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون

عقب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على ما تردد بخصوص رغبة النادي في التعاقد مع حسام عاشور قائد الأهلي الذي أعلن تراجعه عن قرار اعتزال كرة القدم بعد أزمته مع إدارة النادي.

وقال مرتضى منصور: " عاشور لاعب كبير، إذا كان يرغب الزمالك في ضمه لفعل ذلك".

ويرى رئيس الزمالك " عاشور ظُلم وما حدث له يعد درسا للاعبي الأهلي. هكذا يُعامل من يحصد الألقاب والبطولات في الأهلي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك: "التعاقد مع عاشور الآن؟ لن نتحدث عن أي لاعب قبل أن يوقع بشكل رسمي مع الزمالك".

وتحدث مرتضى منصور عن سيف فاروق جعفر نجل فاروق جعفر نجم مصر والقلعة البيضاء السابق.

وأشار مرتضى منصور إلى: "عقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك كان في 2018 ولا يحصل على الأرقام التي نُشرت".

وتابع "سيف فاروق جعفر يحصل على 750 ألف جنيه في السنة. ما مشكلتكم في ذلك؟ أنا حر".

وأكمل حديثه قائلا:"حُر فيما أدفعه لـ سيف فاروق جعفر ولا يحق لأي أحد محاسبتي إلا الجمعية العمومية فقط".

وأتم "سأبيع سيف فاروق جعفر بـ 100 مليون جنيه بعد سنتين".

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