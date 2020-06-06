كومان: أحلم بتدريب برشلونة

اعترف رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، بحلم تدريب برشلونة، لكنه أرجأ الخطوة لوقتٍ لاحق.

كومان تعرض لأزمة قلبية في شهر مايو الماضي، وقد تحدث إعلاميا للمرة الأولى منذ نقله إلى المستشفى.

وقال كومان الذي تحسنت حالته: "أنا سعيد بالتعافي، أجريت فحصا الأسبوع الفائت على القلب، وكل شيء كان بخير. أخبروني بضرورة الاعتناء بنفسي، لكني بخير في المجمل".

وأضاف عبر راديو كتالونيا: "استطعت تخطي الأمر بفضل مارتينا زوجتي".

وعن إمكانية تدريب برشلونة، قال: "تلقيت مكالمة من برشلونة، صرحت بذلك عدة مرات، لكني أردت أن أفي بكلمتي للاتحاد الهولندي لكرة القدم على اعتبار أن يورو 2020 كان سيقام هذا الصيف".

وواصل: "التواجد مع المنتخب الوطني كان أكثر أهمية، لكن لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل، لدي خيار الرحيل عن المنتخب في عقدي بعد أمم أوروبا، ولكنه ليس الوقت المناسب للتفكير في ذلك".

وأتم: "الجميع يعرف أن تدريب برشلونة هو حلم، أتمنى أن أحظى بهذه الفرصة في المستقبل".

كومان (57 عاما) يقود بلاده هولندا منذ 2018، وقادها لوصافة دوري الأمم الأوروبية.

وسبق لـ كومان اللعب في برشلونة بين 1989 و1995، وكان صاحب الهدف التاريخي الذي جلب أول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي عام 1992 على حساب سامبدوريا.

كما تواجد كومان في الجهاز الفني لـ برشلونة رفقة لويس فان خال بين 1998 و2000، ثم أشرف لاحقا على تدريب أندية فيتيسه، وأياكس، وبنفيكا، وأيندهوفن، وفالنسيا، وألكمار، وفينورد، وساوثامبتون، وإيفرتون.

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