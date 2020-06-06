فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 ملايين جنيه في 5 سنوات ولكن

السبت، 06 يونيو 2020 - 23:36

كتب : FilGoal

سيف فاروق جعفر

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عما تردد مؤخرا بخصوص عقد نجله سيف فاروق جعفر مع فريق الناشئين في القلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر: "سيف تعاقد مع الزمالك كلاعب محترف عام 2018 وفي تلك الفترة كنت على خلاف مع مرتضى منصور رئيس النادي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "بمعنى أنني لم أكن أعمل في النادي أو أتواجد به وقت عقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك".

أخبار متعلقة
فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 ملايين جنيه في 5 سنوات ولكن تقرير مغربي: فنربهاتشه يزاحم الزمالك على ضم الناهيري منافس الزمالك والإسماعيلي – الرجاء يحجز لمحترفيه الأجانب في أول رحلة بعد الحجر الصحي خبر في الجول – الزمالك يتريث في حسم ملف الظهير الأيمن.. والمثلوثي المرشح الأقوى

وكشف "عقد سيف مع الزمالك كان بـ 6 مليون جنيه في 5 سنوات، ولكن هذا الرقم شامل الضرائب وكل شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "سيف يحصل على مبلغ 700-750 ألف جنيه في السنة، وذلك في حالة مشاركته في كافة المباريات".

وتابع "عندنا انتقل سيف إلى سموحة على سبيل الإعارة الصيف الماضي تنازل عن 500 ألف جنيه قبل انتقاله للفريق السكندري".

وأتم "كل ما قيل من أرقام بخصوص عقد نجلي ليست صحيحة على الإطلاق. ولا أعرف سبب تسريب العقد في الوقت الحالي وسبب الحديث عنه".

اقرأ أيضا:

كيف يتحرك الزمالك في ملف الظهير الأيمن

ما رأي فيفا في استكمال الدوريات

وضع الأجانب في قوائم الفرق الموسم المقبل

مقترح جديد لتقليل نفقات استئناف الدوري المصري

أيمن أشرف يكشف تعرضه لحادث سير

في الدوري الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: روما قريب من صفقة سمولينج دقيقة | أوروبا
ألفيش: برشلونة 2015 كان مثل محمد علي.. يحلق كفراشة ويلسع كنحلة 3 دقيقة | أوروبا
كافو: أليكساندر-أرنولد "البرازيلي" قد يصبح من أفضل لاعبي العالم 22 دقيقة | أوروبا
تقرير: يونايتد سيحاول مرة أخرى الحصول على فان دي بيك 39 دقيقة | أوروبا
مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون 10 ساعة | الدوري المصري
صالح سدير: تمنيت اللعب في الزمالك بعد 2007.. وواجهت صعوبة بسبب حازم إمام 10 ساعة | الدوري المصري
لا حالات إيجابية ضمن المرحلة السادسة في الدوري الإنجليزي 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة: ضوابط لتعيين الرئيس الشرفي في اللائحة الجديدة.. وكيف نعقد اجتماع الجمعية العمومية في ظل كورونا؟ 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك