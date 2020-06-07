صالح سدير: تمنيت اللعب في الزمالك بعد 2007.. وواجهت صعوبة بسبب حازم إمام

الأحد، 07 يونيو 2020 - 00:57

كتب : FilGoal

الزمالك صالح سدير Egypt

تحدث العراقي صالح سدير عن تجربته بقميص نادي الزمالك وفشله في فرض نفسه على الفريق الأبيض.

صالح سدير

النادي : نفط الوسط

الزمالك

صالح انضم للزمالك موسم 2004-05 وشارك في 11 مباراة وسجل هدفين فقط.

وقال عن تجربته مع الزمالك: "كنت أتمنى أن ألعب في الزمالك بعد الفوز بكأس آسيا 2007 لأكون قد نضجت، وليس قبل التتويج باللقب".

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وأوضح عبر قناة صدى البلد "كانت تجربتي الاحترافية الأولى ولم أكن أعرف معنى الاحتراف بالصورة الصحيحة، وكنت صغيرا بالسن".

وأكمل "تواجدت في نفس مركز حازم إمام، فواجهت صعوبة المشاركة كأساسي في ظل تواجده، فهو لاعب من طراز عالي".

وأضاف "المدير الفني الذي تعاقد معي رحل قبل بداية الموسم وتعاقب المدربون على النادي".

وأردف "كان أسوأ موسما في تاريخ الزمالك خاصة مع مشاكل رؤساء النادي، واللاعبون كانوا مبتعدين ومنقسمين عن بعضهم البعض".

وأتم "كانت تجربة مفيدة، وشعرت بقيمة اللاعب العراقي الذي يلعب بالدوري المصري".

ويلعب حاليا سدير بعمر الـ 38 بقميص النجف العراقي.

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