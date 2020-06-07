تشيرنو: ظُلمت مع جوزيه بسبب نجله

الأحد، 07 يونيو 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

تشيرنو

كشف السيراليوني تشيرنو منساري لاعب الأهلي السابق أنه ظُلم في الأهلي تحت قيادة مانويل جوزيه.

وقال تشيرنو: "لعبت موسم وحيد مع الأهلي وفزت دوري أبطال إفريقيا، القناة كان أفضل محطاتي في مصر".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "تعرضت للظلم مع مانويل جوزيه، لأن ابنه كان يعرض اللاعبين من أنجولا، لذلك لن يرفض ضمهم ومشاركتهم مع الفريق".

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وأضاف "الأهلي تعاقد مع إفلينيو من أجل أن أرحل عن طريق نجل جوزيه وسجل هدفا وحيدا في النهاية".

وأتم "كنت واثقا من نفسي وقدراتي لذلك لم اتحدث مع جوزيه بشأن مشاركتي مع الفريق".

السيراليوني تشيرنو مانساري أكثر اللاعبين الأجانب إكمالا لمواسم في الدوري المصري منذ موسم 1994-1995 مع القناة وحتى موسم 2007-2008 مع نادي الألومنيوم.

تشيرنو منساري الأهلي مانويل جوزيه
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