ميدو ينتقد إقحام نجلي شوبير وفاروق جعفر في "حروب" الكرة

الأحد، 07 يونيو 2020 - 11:50

كتب : FilGoal

ميدو - الزمالك - المقاصة

انتقد أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك الأسبق إقحام أولاد صغيرة في السن في حروب كرة القدم.

وأشاد ميدو بكل من مصطفى شوبير وسيف فاروق جعفر بعيدا عن والد كل منهما.

وقال ميدو عبر تويتر: "إقحام أولاد صغيرة في الحروب واحدة من الأشياء التي أؤمن أنها ترد".

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وتابع "هؤلاء الأولاد ليس لهم أي ذنب، كل ذنبهم أنهم ولدوا أبناء لنجوم".

وشدد "هذا يمثل عليهم ضغوطا نفسية كبيرة من الأساس".

وأتم ميدو "مصطفى شوبير حارس مرمى مميز جدا بعيدا عن والده، وسيف جعفر لاعب مميز جدا بعيدا عن والده.. حرام!!".

وجاء ذلك بعد رد مرتضى منصور رئيس الزمالك على التقارير التي تشير إلى أن قيمة عقد سيف فاروق جعفر تبلغ 6 ملايين جنيه.

وأوضح رئيس النادي أن اللاعب يتقاضى ما يقرب من 750 ألف جنيه في الموسم الواحد بينما مصطفى شوبير يتقاضى 5 ملايين.

وشدد مرتضى منصور أن لا أحد يمكنه محاسبته على المبالغ المدفوعة للاعبين سوى الجمعية العمومية، وأن سيف فاروق جعفر لاعب مميز سيتم بيعه خلال عامين بما يقارب من 100 مليون جنيه.

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