تقرير: روما قريب من صفقة سمولينج

الأحد، 07 يونيو 2020 - 11:32

كتب : FilGoal

كريس سمولينج

يقترب نادي روما من التعاقد مع كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد بتجديد الإعارة مع خيار الشراء.

وانضم سمولينج إلى روما على سبيل الإعارة ومن المتوقع تجديدها مرة أخرى.

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وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن نادي العاصمة الإيطالية متمسك بضم سمولينج واستمراره مع الفريق.

وأوضح التقرير أنه رغم وضع النادي المالي غير المستقر إلا أن مسؤولي روما متمسكون بمدافع مانشستر يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق روما مع مانشستر يونايتد سيكون إعارة لمدة موسم بقيمة 3 ملايين يورو.

على أن يكون شراء الخيار الإلزامي في صيف 2021 مقابل مبلغ بين 12 إلى 15 مليون يورو.

وشدد التقرير أن اللاعب الإنجليزي يعتبر (عمود لا غنى عنه) للمدرب باولو فونسيكا.

وخاض سمولينج 28 مباراة هذا الموسم مع فريق روما منذ انضمامه ونجح في تسجيل هدفين.

روما كريس سمولينج مانشستر يونايتد
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