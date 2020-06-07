تقرير: يونايتد سيحاول مرة أخرى الحصول على فان دي بيك

الأحد، 07 يونيو 2020 - 10:54

كتب : FilGoal

فان دي بيك - أياكس

بعدما استطاع أياكس الحفاظ على أحد نجومه في الصيف الماضي متصديا لرغبة كثير من الأندية في التعاقد مع دوني فان دي بيك، ربما سيستسلم أمام إصرار الكبار في انتداب لاعب الوسط.

وقالت صحيفة تايمز الإنجليزية إن نادي مانشستر يونايتد سيحاول مرة أخرى الظفر باللاعب البالغ عمره 23 عاما.

وأبدت أندية عديدة منها ريال مدريد اهتمامها بلاعب هولندا بعد تألقه مع أياكس في دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

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وشارك فان دي بيك في 37 مباراة بالموسم الحالي وسجل 10 أهداف وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وتوج فان دي بيك بثلاثة ألقاب مع أياكس وشارك في 9 مباريات مع منتخب بلاده.

وشارك فان دي بيك مع هولندا في نصف نهائي ونهائي دوري أمم أوروبا 2018-2019 الذي فازت به البرتغال.

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