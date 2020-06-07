لا حالات إيجابية ضمن المرحلة السادسة في الدوري الإنجليزي

الأحد، 07 يونيو 2020 - 00:44

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

لم تظهر أي حالات إيجابية مصابة بـ فيروس كورونا في المرحلة السادسة للدوري الإنجليزي.

وأجريت 1195 مسحة طبية يومي 4 و5 يونيو، إذ تُجرى مسحتين أسبوعيا على اللاعبين والأطقم الفنية.

وظهرت حالة واحدة فقط في المرحلة الخامسة، ظهرت في نادي توتنام.

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إجمالا ظهرت 13 إصابة من 6274 مسحة أجريت.

وتقرر استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو المقبل.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي، ويحتاج رفاق محمد صلاح لست نقاط فقط للتتويج باللقب رسميا.

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