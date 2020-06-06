في الجول يكشف – مقترح جديد لتقليل نفقات استئناف الدوري المصري

يعمل اتحاد الكرة في الوقت الحالي على تخفيض نفقات استكمال الدوري المصري، ليظهر مقترح جديد لتقليل مبالغ استئناف المسابقة بعد توقفها الاضطراري بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي تصل إلى 90 مليون جنيه.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد الكرة، أن المقترح الجديد ينص على أن يعسكر كل فريق بمفرده على نفقته الخاصة، بدلا من تجميع الفرق في عدد من الفنادق على نفقة اتحاد الكرة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "ذلك الاقتراح له وجهة نظر أخرى بجانب تخفيض النفقات، وهو أنه في حال ظهور إصابة في أي فريق، سيتم تأجيل مبارياته فقط لمدة أسبوعين، أما لو ظهرت حالة إصابة في فريق مقيم في فندق يقيم فيه فريقين آخرين على سبيل المثال، سيتم تأجيل مباريات ثلاثة فرق".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

وفي وقت سابق، شرح جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة تفاصيل تكلفة عودة الدوري إثر توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتحدث جمال محمد علي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لدينا 150 مباراة متبقية في الدوري الممتاز، و90 في الدرجة الثانية و9 في كأس مصر و66 لقاء في الدرجة الثالثة و60 في الدرجة الرابعة".

وأضاف "هذا يعني أنه لدينا 375 مباراة نريد إقامتها ويجب وضع في الاعتبار قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط تدريجيا وليس دفعة واحدة".

وشدد "كل فريق ينظر لمركزه في الدوري وطبقا لاحتياجاته المادية يتخذ قراره سواء باستكمال المسابقة من عدمه لكننا في اتحاد الكرة لا ننظر لذلك".

وأضاف "نهتم بكل القرارت التي تصدرها وزارة الصحة ووزارة الرياضة ومجلس الوزراء، ولا نستطيع أن نجزم برأي في عودة الدوري من عدمه".

و تابع "أيضا لن نستطيع لعب المباريات على الـ18 ملعب المتاح للعب".

وشرح جمال محمد علي التكلفة التي ستحدث حال استئناف الدوري وقال: "المعسكرات المغلقة لمدة 80 يوما بواقع 50 فردا لكل ناد وإن قلنا أن قيمة المبيت ليلة واحدة في غرفة مفردة تساوي ألف جنيه، فإن هذا يعني أن قيمة الإقامة للاعب الواحد ستُكلف 80 ألف جنيه".

وتابع "هذا يعني أن تكلفة إقامة كل أندية الدوري ستصل لـ72 مليون جنيه بواقع 4 ملايين لكل ناد".

وأردف "يجب أن نضع في الاعتبار أن هناك أسوان وطنطا يحتاجان لإقامة كاملة".

أما بالنسبة للحكام فقال: "طاقم التحكيم يكلف 15 ألف جنيه وإن ضربنا ذلك الرقم في 150 مباراة سيصل الإجمالي لـ،2 مليون و250 ألف جنيه".

وعن تكلفة إجراء مسحات لفيروس كورونا أوضح "ستتكلف مليون و800 ألف جنيه".

وتابع "إجمالي تكلفة عودة الدوري ستكون من لـ81 لـ90 مليون جنيه".

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