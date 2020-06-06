مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول وضع الأجانب في قوائم الفرق الموسم المقبل

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، أن الفترة الماضية شهدت مناقشات عديدة بين مسؤولي الأندية واللجنة الخماسية، حول وضع وعدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

وتضم قوائم الفرق في الوقت الحالي 4 أجانب، زائد لاعب شمال إفريقي أو سوري يعامل معاملة المحليين، بجانب سريان قرار اعتبار اللاعب الفلسطيني كمحلي، واستمرار تلك القواعد من عدمه سيكون بيد المجلس الجديد لاتحاد الكرة.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـFilGoal.com: "الإدارة السابقة التي كان يترأسها ثروت سويلم المدير التنفيذي بعد استقالة المجلس السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، جمعت الأندية للحديث حول وضع القائمة وعدد اللاعبين بها وعدد الأجانب".

أضاف المصدر "خلال الجلسة التي عقدت في مقر الجبلاية بحضور 14 ناديا ومن بينهم ناديي الأهلي والزمالك تركز الحديث حول تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية خاصة بعدما أثر وجود 4 أجانب في القوائم على المنتخب كثيرا وباتت الأندية تختار مهاجمين تحديدا من خارج مصر ما أثر على هذا المركز وبات جهاز المنتخب لا يجد المهاجم الجيد وتم طرح فكرة تقليل عدد الأجانب".

المصدر شدد على أن "أعضاء الأندية خلال الجلسة رحبوا جميعا بفكرة تقليل عدد اللاعبين الأجانب ولكنهم طلبوا مهلة لمدة موسم واحد وهو الموسم الحالي ليتمكن كل فريق من توفيق أوضاعه ويستقر على المجموعة التي ستكمل معه من الأجانب وينهي عقود باقي اللاعبين".

وأكمل "بناء على اتفاق الاتحاد والأندية بشأن تخفيض الأجانب من الموسم المقبل، أرسل الاتحاد لائحة القيد لجميع الأندية قبل انطلاق الموسم متضمنة أن الأجانب خلال دوري الموسم الحالي 4 وسيتم تخفيض العدد بداية من الموسم المقبل دون أن يذكر الاتحاد من الأساس العدد الذي سيكون مسموحا به من الأجانب".

وأردف "تم ترك الأمر برمته للإدارة الجديدة التي من المنتظر أن تتولى الجبلاية وهي اللجنة المؤقتة الحالية والتي أعاقها فيروس كورونا عن اتخاذ قرار نهائي بسبب توقف النشاط وبالتالي فإن القرار النهائي سيكون للمجلس الجديد الذي سيتم انتخابه في شهر أغسطس المقبل".

وأتم المصدر "من الممكن أن يرى المجلس الجديد تمديد وجود ٤ لاعبين أجانب أو يخفضهم لثلاثة أو لاعبين اثنين فقط والأمر متروك لهم بالكامل بالاتفاق مع أندية المسابقة ولكن جميع الأندية على علم مسبق وتم إخطارها قبل بداية الموسم بتخفيض الأجانب بداية من دوري 2020/2021".

ومن المنتظر أن تعقد انتخابات اتحاد الكرة خلال الصيف الجاري.

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